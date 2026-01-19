Les places sont limitées pour le Tournoi Orange Alouette

Par Sylvain Turcotte 11:45 AM - 19 janvier 2026
Temps de lecture :

Les inscriptions sont en cours pour être de la prochaine édition du Tournoi de volleyball Orange Alouette de Sept-Îles. Photo Groupe North Shore

Il est grand temps pour les équipes voulant prendre part à l’édition 2026 du Tournoi de volleyball Orange Alouette de se manifester. Les inscriptions ont été lancées lundi. 

Pour les inscriptions en vue de la 45e édition au calendrier du 30 avril au 3 mai, il n’y a pas de date limite, mais plutôt un nombre maximum d’équipes, établi à 400 par l’organisation.

L’an passé, ce plateau a été atteint en moins d’un mois. Pour qu’une inscription soit officielle, le paiement doit avoir été acquitté.

Le coût d’inscription pour l’édition 2026 est de 480 $ pour les équipes adultes et de 240 $ pour celles de moins de 18 ans. Ces prix s’appliquent pour des équipes de six à huit personnes. 

Le lien pour les inscriptions est disponible au www.tournoi-orange.com. Les détails sur les catégories et les règlements se retrouvent également sur le site Internet. 

Le comité organisateur du Tournoi Orange Alouette fera connaître les autres détails entourant sa 45e édition, dans les semaines à venir. 

