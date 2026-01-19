Matane–Baie-Comeau–Godbout : une traversée redirigée à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 9:55 AM - 19 janvier 2026
Temps de lecture :

Il y a un changement à l'horaire du traversier entre Matane et la Côte-Nord. Photo STQ

La traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout le mardi 20 janvier, sera redirigée vers Baie-Comeau.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout précise faire ce changement en raison de conditions de navigation défavorables.

Le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 11 h.  Les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.

