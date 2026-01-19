Une jeune golfeuse de Baie-Comeau reçoit une bourse provinciale

La golfeuse de Baie-Comeau Louane Aubin fait partie des récipiendaires du Programme de bourses Golf Québec x Fondation Aléo.

Âgée de 17 ans, elle a reçu une bourse de 2 000 $ dans le cadre de cette initiative provinciale visant à soutenir financièrement et académiquement les jeunes athlètes pratiquant le golf à un niveau d’excellence.

Louane Aubin a terminé 3e à l’Invitation junior Graham Cook, à Bromont, en août 2025. Elle étudie en sciences humaines au Cégep Champlain – St. Lawrence et elle souhaite devenir avocate en droit criminel.

La remise des bourses s’est tenue le 18 janvier à la Maison du Loisir et du Sport, à Montréal. Au total, 30 étudiants-athlètes de golf ont reçu 75 000 $ en bourses et en services lors de cette 12e édition du programme, rendue possible grâce à la générosité de Claude Chagnon, de la Fondation Roland-Beaulieu et du Fonds Patrick Rhéaume.

Mis sur pied il y a plus d’une décennie par Golf Québec et la Fondation Aléo, le Programme de bourses Golf Québec x Fondation Aléo vise à appuyer la relève en golf tout en sensibilisant les jeunes à l’importance de la réussite scolaire en parallèle de leur développement sportif.

Depuis sa création, près de 350 golfeurs et golfeuses ont bénéficié de ce programme, ainsi que des services d’accompagnement offerts à vie par la Fondation Aléo.

Une partie des bourses est notamment attribuée par l’entremise du Fonds Patrick Rhéaume. Ancien entraîneur et ex-directeur régional de Golf Canada pour le Québec, Patrick Rhéaume est décédé en février 2024 après avoir vécu avec la sclérose latérale amyotrophique.

Engagé pendant plus de 30 ans dans le milieu du golf au Québec et au Canada, il souhaitait laisser un héritage durable pour soutenir les athlètes faisant preuve d’un engagement remarquable envers leur sport.

« Notre mission est de placer l’athlète au cœur de nos actions en lui offrant les outils nécessaires pour progresser dans toutes les sphères de sa vie, notamment grâce aux services d’accompagnement qui l’appuient aujourd’hui, tout au long de son parcours et même après », explique Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec