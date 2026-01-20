Baie-Comeau accueille une figure de la natation artistique

Par Johannie Gaudreault 11:18 AM - 20 janvier 2026
Le club de nage synchronisée de Baie-Comeau a reçu de la grande visite le 15 janvier. Il s’agit de Kasia Kulesza, ancienne nageuse olympique. Photo courtoisie

Le club de nage synchronisée Les Hippocampes de Baie-Comeau a bénéficié de l’accompagnement personnalisé de Kasia Kulesza, ancienne nageuse olympique et entraîneuse d’élite reconnue à l’échelle nationale.

Il fait partie des organisations sélectionnées dans le cadre d’un nouveau projet de mentorat lancé par la Fédération de natation artistique du Québec. Cette initiative a permis aux entraîneurs du club de recevoir de l’enseignement de la médaillée d’argent aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 avec l’équipe canadienne.

Entraîneuse certifiée de niveau 5 du Programme national de certification des entraîneurs, Kasia Kulesza possède un parcours marqué par neuf années au sein de l’équipe nationale comme athlète.

Elle a joué un rôle important dans l’évolution et le rayonnement de la natation artistique au Canada, tant par son engagement sportif que par son implication dans la formation de la relève.

Au cours des dernières années, elle a également occupé le poste d’entraîneuse adjointe de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, puis à ceux de Paris 2024, où le Canada a terminé au sixième rang en épreuve par équipe.

Son expertise a contribué au renforcement des programmes de formation et de haute performance à l’échelle nationale.

En marge de ce projet de mentorat, Kasia Kulesza s’est rendue à Baie-Comeau le 15 janvier afin de rencontrer les entraîneurs et les athlètes des Hippocampes. Cette visite lui a permis de mieux comprendre les réalités du club et d’offrir un soutien adapté aux besoins des entraîneurs.

L’activité a été décrite comme particulièrement enrichissante pour l’ensemble des participants.

Le mentorat se poursuivra tout au long de la saison, permettant aux entraîneurs de perfectionner leurs compétences et d’enrichir leur pratique. Au total, une quinzaine de jeunes athlètes de niveau compétitif ainsi que six entraîneurs du club ont bénéficié de cette initiative.

