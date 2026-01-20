Baie-Comeau pourrait avoir sa première centrale de panneaux solaires 

Par Karianne Nepton-Philippe 6:00 AM - 20 janvier 2026
Baie-Comeau pourrait avoir sa première centrale de panneaux solaires, grâce à un projet de centrale photovoltaïque, développé par Soléoénergie.  Photo Pixabay

Un projet de centrale photovoltaïque, développé par Soléoénergie, a atterri sur la pile de dossiers de la Ville de Baie-Comeau. Celle-ci donne son appui à l’entreprise, qui est en attente de la fin d’un appel d’offres. 

Il est question d’une centrale de panneaux solaires à Baie-Comeau, servant à transformer l’énergie du soleil en électricité.

Rien n’est encore officiel, l’entreprise a déposé son projet dans le cadre d’un appel d’offres d’Hydro-Québec. 

« C’est partout au Québec. C’est un peu le même principe avec l’appel d’offres pour le parc éolien, mais pour des champs solaires », explique le maire Michel Desbiens lors de la séance du conseil du 19 janvier.

« Le promoteur savait qu’il y avait de la disponibilité pour des terrains à Baie-Comeau. Il est donc entré en contact avec le développement économique », poursuit-il. 

Il s’agit de projets s’inscrivant dans la transition énergétique du Québec et dans les objectifs gouvernementaux de décarbonation de l’économie.

Peu de détails 

La Ville de Baie-Comeau, qui a été interpellée par l’entreprise il y a quelques mois, ne peut donner plus de détails à ce stade-ci. 

« Il est trop tôt. On va d’abord voir si le promoteur gagnera l’appel d’offres. Ensuite, il devra faire les actions nécessaires. […] Ce sera à l’entreprise privée de dévoiler les détails de son projet. Il y aura une démarche d’acceptabilité sociale », indique le maire. 

Trois promesses de bail

La Société d’expansion de Baie-Comeau a signé trois promesses de bail avec l’entreprise

« On a une idée », se contente de répondre le directeur général de la Ville, François Corriveau, lorsqu’il est questionné sur l’endroit des terrains convoités. 

Selon les informations de la Ville, l’entreprise a l’intention de créer un comité de surveillance, impliquant la Communauté de Pessamit. 

