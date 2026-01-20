Des tirs de projectiles sur un immeuble à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:16 AM - 20 janvier 2026
Temps de lecture :

L’avenue Gamache est bloquée à la circulation, entre la rue Napoléon et la rue Maltais. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Un immeuble a été visé par des tirs de projectiles sur l’avenue Gamache à Sept-Îles.

L’événement est survenu dans la nuit de lundi à mardi, confirme le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu. Il n’y a pas de blessé, malgré que des gens étaient présents dans le bâtiment au moment des faits. L’enquête est en cours.

L’avenue Gamache, entre la rue Napoléon et la rue Maltais, était bloquée à la circulation mardi matin.

Un autre immeuble a été visé par des projectiles lundi soir à Sept-Îles. L’événement s’est produit au parc Ferland.

