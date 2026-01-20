Deux toponymes nord-côtiers en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre 2026

Le Lac du Castor Têtu et le Mont des Profondeurs, situés sur la Côte-Nord, figurent parmi les 12 noms de lieux retenus cette année par la Commission de toponymie. Le public est invité à voter d’ici au 3 février pour désigner son toponyme favori.

Les Toponymes coups de cœur sont de retour, et la Côte-Nord se distingue cette année avec deux lieux finalistes. La Commission de toponymie invite les Québécois à voter, d’ici au 3 février, pour le nom de lieu qui les charme le plus parmi les 12 Toponymes coups de cœur 2026.

Les noms Lac du Castor Têtu et Mont des Profondeurs, tous deux situés dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes, sont en lice pour le titre de Toponyme coup de foudre du public 2026.

Le lac du Castor Têtu, d’une superficie d’environ 34 hectares, est situé à quelque 65 kilomètres au nord de Baie-Comeau et à trois kilomètres au sud-ouest de la centrale hydroélectrique René-Lévesque.

Son nom fait référence aux castors dont les barrages causent l’inondation du chemin menant aux chalets situés en bordure du lac. Bien que leurs installations soient régulièrement détruites afin de permettre le passage des véhicules, les castors les reconstruisent chaque fois, d’où le qualificatif de « têtu ».

Le mont des Profondeurs est une colline d’une altitude d’environ 975 mètres, également située dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes. Il se trouve plus précisément à 25,5 kilomètres au nord-est de Relais-Gabriel et à 42 kilomètres au sud-est de Gagnon.

Son versant ouest donne sur une vallée profonde et escarpée, une caractéristique géographique qui a inspiré son appellation.

Pour participer au vote, il suffit de remplir le formulaire en ligne accessible sur le site Web de la Commission de toponymie. Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé quelques jours avant la Saint-Valentin, en même temps que celui choisi par la Commission.

Cette initiative, tenue pour une septième année, met en valeur des noms de lieux qui se démarquent par leur originalité, leur lien pertinent avec le territoire ou leur capacité à évoquer des images fortes et à souligner le patrimoine culturel.

Parmi les quelque 1 400 noms de lieux officialisés l’an dernier, 12 ont été retenus à travers le Québec, dont les deux représentants de la Côte-Nord.

Les personnes qui voteront courront la chance de remporter deux ouvrages, soit Parlers et paysages du Québec et La France et le Québec : des noms de lieux en partage. Une carte interactive présentant l’ensemble des Toponymes coups de cœur depuis 2013 est également disponible en ligne.