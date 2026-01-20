Essipit sauve la radio CHME-FM

Par Johannie Gaudreault 8:54 AM - 20 janvier 2026
Sans plan de relance, la radio CHME à Essipit aurait fermé ses micros pour de bon le 31 janvier. Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit a décidé de la sauver. Photo Renaud Cyr

La Radio Essipit de la Haute-Côte-Nord, CHME-FM, pourra poursuivre ses activités au-delà du 31 janvier grâce à l’intervention du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (CPNIE).

L’annonce survient un peu plus d’un mois après que le conseil d’administration de la radio a fait état d’une cessation imminente des opérations, en raison d’importants défis organisationnels.

À la suite de cette annonce, le CPNIE a analysé la situation et évalué différentes options afin d’assurer la continuité de ce média régional. Le Conseil confirme le 20 janvier qu’il assumera, pour les prochains mois, la responsabilité de la gestion de la radio et qu’un plan d’action sera déployé afin de soutenir la continuité et la pérennité de CHME-FM.

Plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre à court terme pour stabiliser les opérations. Marie-Ève Bouchard, conseillère en développement économique du CPNIE, a été nommée directrice générale par intérim, en plus de ses fonctions actuelles, afin d’assurer la continuité des activités.

Le Conseil a également pris en charge la responsabilité administrative de la radio et relancé le recrutement pour les postes de direction générale et d’administration.

Par ailleurs, la mise en place d’un nouveau conseil d’administration est prévue, dans une perspective d’autonomie, de saine gouvernance et de représentation du milieu. L’ensemble de ces actions vise à soutenir l’équipe en place et à jeter les bases d’une relance durable de la station.

Le CPNIE rappelle que la radio à vocation régionale demeure un outil essentiel pour informer, rassembler et refléter la réalité de la Haute-Côte-Nord.

Bien que la gestion soit temporairement assumée par le Conseil, la vitalité de CHME-FM repose également sur l’engagement de la communauté. D’autres annonces suivront afin de mobiliser le public et les partenaires autour de cette démarche. D’ici là, la population est invitée à se réapproprier ce média, à l’écouter, à en parler et à encourager son utilisation au quotidien.

Enfin, le CPNIE tient à remercier les employés et les bénévoles de la Radio CHME-FM, qui poursuivent leur travail avec engagement et professionnalisme dans un contexte fragile et exigeant. Le Conseil souligne également l’apport des personnes qui ont partagé leurs préoccupations et leur attachement à la radio, une mobilisation qui a permis d’identifier des solutions concrètes et de raviver l’espoir quant à l’avenir de cette voix essentielle de la Haute-Côte-Nord.

Fermeture : une décision difficile pour la radio CHME à Essipit 

