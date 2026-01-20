L’Œufrier cherche un franchisé à Baie-Comeau

Nouvelle bannière du Groupe Abbatiello depuis septembre, L’Œufrier veut s’établir à Baie-Comeau et ouvrir sa première succursale sur la Côte-Nord.

C’est sur les réseaux sociaux le 19 janvier que l’entreprise a publié une « opportunité de franchise » spécifique à Baie-Comeau. « Une opportunité de franchise L’Œufrier est actuellement disponible à Baie-Comeau », est-il écrit.

La personne intéressée doit investir 50 000 $ pour ouvrir une franchise sur le territoire baie-comois. « Une occasion concrète pour un entrepreneur prêt à passer à l’action », indique L’Œufrier.

Il est précisé que cette offre n’est valide que pour le site de Baie-Comeau. La mise de fonds est spécifique à cet emplacement.

Les intéressés peuvent demander plus d’informations en remplissant un formulaire numérique.

Rappelons que Baie-Comeau proposera trois franchises du Groupe Abbatiello prochainement avec l’ouverture de Jack Le Coq et Topla ! qui s’ajouteront à Salvatoré. Il possède également L’Œufrier et Crèmerie Chez Mamie.

Le restaurant L’Œufrier le plus près de la région est situé à Beauport.