Un hélicoptère s’écrase à l’est de Havre-Saint-Pierre

Par Emy-Jane Déry 2:33 PM - 20 janvier 2026
Temps de lecture :

Des véhicules de patrouille de la Sûreté du Québec bloquaient l’accès à la scène de l’écrasement lors du passage du Nord-Côtier, mardi après-midi. Photo Olivier Ménard-Logier

Un hélicoptère avec trois personnes à bord s’est écrasé dans le secteur du lac des Plaines, à l’est de Havre-Saint-Pierre, mardi en fin d’avant-midi. 

Les trois personnes à bord de l’appareil étaient vivantes à l’arrivée des secours, a confirmé le directeur général de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, Olivier Lacelle. 

« Ils sont vraiment miraculés parce que l’hélicoptère est une perte totale », a-t-il affirmé au Nord-Côtier. « Ils étaient vraiment en situation très, très, très risquée, étant donné le vent froid qui soufflait sur la plaine. » 

Selon les premières informations, l’appareil se serait retrouvé en difficulté tandis qu’un blizzard s’est levé durant le vol. 

Une douzaine de pompiers de Havre-Saint-Pierre ont rapidement répondu à l’appel de détresse. Ils ont utilisé leur motoneige personnelle pour se rendre sur les lieux de l’écrasement. 

Les occupants ont été transportés grâce à des traîneaux et pris en charge par des équipes médicales. 

« Sous toutes réserves, ils étaient vraisemblablement hors de danger et pris en charge par les autorités compétentes », a-t-il dit, ne pouvant se prononcer sur la gravité de leurs blessures. 

Le directeur général de la Municipalité a souligné le travail impressionnant des premiers répondants. 

« Je tiens vraiment à saluer le travail de nos effectifs, parce qu’on a des moyens limités à Havre-Saint-Pierre. Ils ont vraiment fait preuve d’un grand professionnalisme et d’une très belle rapidité d’exécution et d’efficacité », a-t-il conclu. 

