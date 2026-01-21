Écrasement d’un hélicoptère à Havre-Saint-Pierre : le BST se rendra sur place

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a dépêché une équipe d’enquêteurs à la suite de l’écrasement d’un hélicoptère survenu mardi, à l’est de Havre-Saint-Pierre.

Le 20 janvier, aux alentours de 11 h 25, un hélicoptère Astar 350 exploité par Héli-Boréale s’est écrasé un peu à l’est de Havre-Saint-Pierre, avec à bord trois passagers.

L’appareil a été complètement détruit, à la suite de l’impact.

Le BST confirme qu’une équipe d’enquêteurs a été envoyée sur place et que ceux-ci devraient arriver jeudi matin, afin d’amorcer le processus d’enquête.

À l’arrivée des premiers répondants, les trois personnes qui se trouvaient à l’intérieur de l’appareil étaient vivantes, a confirmé le directeur général de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, Olivier Lacelle.