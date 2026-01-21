Le Centre d’études collégiales de Forestville fermera ses portes

Par Johannie Gaudreault 8:51 AM - 21 janvier 2026
Temps de lecture :

Le Centre d'études collégiales de Forestville est situé dans le même bâtiment que la polyvalente des Rivières. Photo Johannie Gaudreault

L’heure de la fermeture a sonné pour le Centre d’études collégiales de Forestville, affilié au Cégep de Chicoutimi. Le petit établissement collégial fermera ses portes à la fin de la session d’hiver.

Des employés et étudiants de l’institution scolaire ont divulgué la nouvelle sur les réseaux sociaux hier en fin de journée.

Contacté par le Journal, le Cégep de Chicoutimi a confirmé la fermeture. « C’est vrai. Nous sommes allés rencontrer les gens sur place hier pour en faire l’annonce », écrit Réjean Lavoie, conseiller en communications.

Des messages de désolation affluent déjà sur les réseaux sociaux. Certaines personnes souhaitent trouver une façon de sauver le Centre d’études collégiales de la fermeture.

Plus de détails à venir.

