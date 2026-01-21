Le quartier Sainte-Amélie plongé dans le noir cette nuit

Par Johannie Gaudreault 8:19 AM - 21 janvier 2026
Temps de lecture :

Photo archives

Une panne électrique est survenue dans le quartier Sainte-Amélie à Baie-Comeau cette nuit en raison d’un bris d’équipement sur le réseau électrique.

La panne a débuté un peu avant 22 h et il y a toujours 20 abonnés sans électricité ce matin. « Nous prévoyons un retour à la normale cet avant-midi », divulgue Pierre-Olivier Normand, conseiller aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

Les équipes du Service de l’électricité ont travaillé toute la nuit pour régler la situation le plus rapidement possible alors qu’une vague de froid extrême était présente à Baie-Comeau.

« Le Centre sportif Alcoa a été ouvert toute la nuit pour accueillir les gens qui avaient besoin de se réchauffer », indique M. Normand.

Environ une centaine de résidents ont été touchés par la panne de courant qui s’est rétablie de façon graduelle au courant des dernières heures.

La Ville de Baie-Comeau tient à remercier tous les employés qui ont travaillé d’arrache-pied dans le froid cette nuit pour redonner l’électricité rapidement aux résidences touchées.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

TSA, TDAH, PICA et autres : une maman nord-côtière épuisée lance un cri du cœur

Maman épuisée : la décision alourdit la vulnérabilité des familles 

Coups de feu à Sept-Îles : des événements ayant la signature du crime organisé

Emplois vedettes

OFFRES D’EMPLOI

Lefebvre Industri-Al
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

TSA, TDAH, PICA et autres : une maman nord-côtière épuisée lance un cri du cœur

Consulter la nouvelle

Maman épuisée : la décision alourdit la vulnérabilité des familles 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer