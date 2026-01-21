Le quartier Sainte-Amélie plongé dans le noir cette nuit

Une panne électrique est survenue dans le quartier Sainte-Amélie à Baie-Comeau cette nuit en raison d’un bris d’équipement sur le réseau électrique.

La panne a débuté un peu avant 22 h et il y a toujours 20 abonnés sans électricité ce matin. « Nous prévoyons un retour à la normale cet avant-midi », divulgue Pierre-Olivier Normand, conseiller aux communications à la Ville de Baie-Comeau.

Les équipes du Service de l’électricité ont travaillé toute la nuit pour régler la situation le plus rapidement possible alors qu’une vague de froid extrême était présente à Baie-Comeau.

« Le Centre sportif Alcoa a été ouvert toute la nuit pour accueillir les gens qui avaient besoin de se réchauffer », indique M. Normand.

Environ une centaine de résidents ont été touchés par la panne de courant qui s’est rétablie de façon graduelle au courant des dernières heures.

La Ville de Baie-Comeau tient à remercier tous les employés qui ont travaillé d’arrache-pied dans le froid cette nuit pour redonner l’électricité rapidement aux résidences touchées.