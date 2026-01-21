Première réunion du groupe de travail fédéral sur l’industrie forestière

Le groupe de travail fédéral mis sur pied pour se pencher sur la transformation de l’industrie forestière s’est réuni pour la première fois, cette semaine à Vancouver, suscitant un peu d’espoir dans cette industrie qui traverse une crise.

Le groupe de travail, dont la création avait été annoncée le 26 novembre, doit définir les voies à suivre pour restructurer l’industrie, la rééquiper et transformer le secteur.

Ses travaux doivent permettre d’encourager les nouveaux produits à base de bois, d’améliorer la productivité grâce aux technologies de pointe, de consolider l’accès aux marchés extérieurs et intérieurs, de même que de développer des systèmes modulaires et des constructions préfabriquées, particulièrement dans le secteur résidentiel.

Au cours des trois prochains mois, il doit discuter avec les provinces, l’industrie, les communautés autochtones et les syndicats.

Le groupe est coprésidé par Frédédic Verreault, de Chantiers Chibougamau, et Ken Kalesnikoff, de Kalesnikoff Mass Timber. La présidente nationale du syndicat pancanadien Unifor y siège également, de même que Luc Thériault, président de Domtar Canada.

Le public sera aussi appelé à y contribuer via un portail web.

En entrevue récemment, le directeur québécois d’Unifor, Daniel Cloutier, déplorait les répercussions des fermetures à durée indéterminée annoncées, y voyant carrément une «hécatombe qui se poursuit».