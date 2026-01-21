Succession de François Legault | Kateri Champagne Jourdain appuie Christine Fréchette

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:22 AM - 21 janvier 2026
Le premier ministre François Legault en compagnie de la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, et la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, en 2025 à Aluminerie Alouette. Photo Émilie Caron-Wart

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, a fait son choix, dans la course à la succession de François Legault. Elle appuie Christine Fréchette.

Elle en a fait l’annonce dans une publication sur les réseaux sociaux. Mme Champagne Jourdain écrit que Mme Fréchette est la chef dont la Coalition avenir Québec a besoin et « la première ministre que le Québec mérite ».

Pour justifier son choix, la députée de Duplessis met de l’avant la capacité de rassembler et de mobiliser de Christine Fréchette.

« Sa grande écoute et son ouverture seront des atouts pour le développement de grands projets, tout comme pour consolider la relation de confiance que nous devons continuer de bâtir avec les Premières Nations », écrit-elle.

Christine Fréchette, qui est actuellement ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, n’a pas encore officiellement annoncé qu’elle serait candidate à la chefferie de la CAQ.

La semaine dernière en entrevue avec le Nord-Côtier, Kateri Champagne Jourdain avait indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter à la course à la chefferie. 

«  Ça n’a jamais fait partie de mes réflexions », dit-elle. « Pour ma part, la porte est refermée. Je veux me consacrer entièrement au comté de Duplessis. » 

Politique d'opinion et commentaire

