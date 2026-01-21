Un accident mineur sur l’avenue Cartier à Baie-Comeau
La remorqueuse était présente à 8 h 30. Photo Karianne Nepton-Philippe
Les services d’urgence sont intervenus sur l’avenue Cartier dans le secteur Marquette à Baie-Comeau en raison d’un accident qui est survenu ce matin.
Les mâchoires de vie ont été nécessaires pour extirper des passagers des deux véhicules impliqués, mais l’événement demeure mineur, selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu.
« Il n’y a aucun blessé. C’est mineur », a-t-il confirmé.
La circulation n’est pas entravée par les policiers et la remorqueuse.
