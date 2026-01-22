Baie-Comeau veut former 10 pompiers à temps partiel 

La Ville de Baie-Comeau prend en main la formation de 10 futurs pompiers à temps partiel pour répondre à la demande.

Le conseil a autorisé une demande d’aide financière dans le cadre d’un programme du ministère de la Sécurité publique. Il s’agit de l’aide financière au milieu municipal pour la formation des pompiers et des pompières.

« Avant, cette formation était offerte par le Centre de services scolaire. Elle n’est plus offerte actuellement. Le programme n’a pas été reconduit », explique le directeur général de la Ville, François Corriveau.

« Il est proposé auprès du conseil qu’on développe une expertise à l’interne et qu’on puisse aussi offrir nos services à d’autres services incendie », précise-t-il.

Les pompiers seront donc formés par les employés municipaux directement. Une demande sera transmise au ministère de la Sécurité publique, par l’intermédiaire de la MRC de Manicouagan.

Baie-Comeau désire bénéficier de cette aide offerte par le programme.

Pour l’instant, Baie-Comeau vise la formation de 10 pompiers au cours de la prochaine année, mais François Corriveau mentionne qu’il y aurait moyen d’accueillir des cohortes plus grandes selon les besoins.

« Présentement, notre banque de pompiers volontaires ou à temps partiel est à son plus bas », indique-t-il.