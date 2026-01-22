Galeries Baie-Comeau : le décès d’un homme est confirmé

Le tirs de projectile derrière les Galeries Baie-Comeau ont causé le décès d’un homme dans la vingtaine. D’abord retrouvée inanimée sur le sol, la victime a été transportée au centre hospitalier où son décès a été confirmé.

Selon la porte-parole de la Sûreté du Québec, Elizabeth Marquis, il s’agirait d’un événement ciblé. Aucun autre blessé n’a été recensé.

« La scène est toujours sous surveillance policière pour sécuriser des preuves importantes pour l’enquête », dévoile la sergente Marquis.

L’équipe des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec sera dépêchée sur place tout comme les techniciens de l’identité judiciaire.

La Sûreté du Québec ne relie pas l’événement au crime organisé pour le moment. « Toutes les hypothèse sont analysées », confirme la porte-parole.