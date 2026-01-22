Interdiction aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité

La circulation est interdite aux véhicules lourds sur la route 138 entre Port-Cartier et Baie-Trinité.

L’avis a été émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, à 12h52 le 22 janvier en raison des conditions météorologiques difficiles.

La région est présentement touchée par un avertissement d’Environnement Canada pour des bourrasques de neige entre Pointe-des-Monts et Sept-Îles. De 10 à 15 centimètres de neige sont attendus et la visibilité pourrait être très réduite.

« Préparez-vous à composer avec des conditions routières qui pourraient changer et se détériorer rapidement », prévient Environnement Canada.

Une bande de neige forte touche présentement certains secteurs à l’ouest de Sept-Îles. Cette bande devrait demeurer quasi-stationnaire pendant plusieurs heures, ce qui favorisera des accumulations de neige importantes.