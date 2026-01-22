La Manicouagan appuie la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

La MRC de Manicouagan appuie la modernisation de l’Hôpital régional de Sept-Îles en signant la pétition en faveur de ce projet.

Elle invite d’ailleurs les municipalités à faire de même. Pour la MRC, la modernisation de cet hôpital est essentielle, car les installations sont vétustes et en partie non sécuritaires.

« L’Hôpital est un établissement à vocation régional qui dessert une grande partie de la population de la Côte-Nord », peut-on lire dans la résolution adoptée par le conseil des maires le 21 janvier.

Plusieurs autres résolutions ont été adoptées lors de la séance du 21 janvier de la MRC de Manicouagan; voici un tour d’horizon.

Vagues de rires reçoit du soutien

Le festival d’humour Vague de rires, qui tiendra sa première édition en juin, reçoit une aide financière pour son projet d’animation de la place du festival.

La MRC de Manicouagan a accordé une aide financière de 5 000 $ à l’organisme organisateur de ce festival, provenant du Fonds culturel Manicouagan. La place du festival permettra aux gens de profiter d’une activité culturelle dynamique avec un concept d’art de rue.

Serpent de roches

Grâce au Fonds culturel Manicouagan, la MRC verse un montant de 5 000 $ à la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan sous forme de subvention.

Ce montant est dédié à la réalisation du projet d’œuvre permanente rassemblant les roches peintes du serpent de roches d’Hugo Jobin. Ce projet sera réalisé en collaboration avec l’artiste Richard Ferron, qui y intégrera la médiation culturelle.

Programme de cadets de la SQ

Encore cette année, la MRC de Manicouagan souhaite embaucher deux cadets pour la période estivale, dans la cadre du Programme des cadets de la Sûreté du Québec (SQ).

Le coût de cette initiative est évalué à 34 000 $ et assumé à 55 % par la SQ. Le reste est aux frais de la MRC. En novembre 2025, le conseil de la MRC a donné son accord à ce projet. La facture de la MRC pour ces embauches est donc de 15 300 $.