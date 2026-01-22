Scierie des Outardes : un comité créé avec les élus

Les élus des principaux secteurs touchés par la fermeture temporaire de la Scierie des Outardes mentionnent représenter les travailleurs et veulent « ajouter leur voix » dans les négociations actuelles entre Domtar et le gouvernement du Québec.

Un comité a été formé, à peine quelques jours après la nouvelle de la fermeture.

Celui-ci rassemble le préfet de la MRC Manicouagan, Guillaume Tremblay, ainsi que les maires de Pointe-aux-Outardes et Baie-Comeau, Julien Normand et Michel Desbiens.

« Les gens de Domtar sont aussi avec nous sur ce comité pour parler des problématiques. Dès qu’il y a de nouveaux éléments, on se parle rapidement », indique Guillaume Tremblay.

Des premières rencontres se sont déjà tenues afin de rester aux faits de la situation.

« On est aussi en discussion avec le gouvernement du Québec pour voir de quelle façon évolue la négociation », ajoute M. Tremblay.

« Notre objectif est de centraliser les discussions. […] On représente aussi les travailleurs, qui sont des citoyens de la Manicouagan », poursuit-il.

Le préfet résume la situation comme une « course contre la montre », car plusieurs entreprises sont à la recherche de travailleurs.

