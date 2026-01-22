Tirs de projectile derrière les Galeries Baie-Comeau

Les forces de l’ordre interviennent présentement aux Galeries Baie-Comeau, dans le secteur Marquette. Un tireur aurait fait une victime derrière le centre commercial, selon des témoins sur place.

La Sûreté du Québec a confirmé qu’un événement a eu lieu aux Galeries Baie-Comeau sans donner plus de détails, pour le moment. Des vérifications sont en cours.

Selon les témoignages récoltés, une personne aurait été tirée à bout portant avec une arme à feu. C’est une employée qui aurait été témoin de la scène. En panique, elle a avisé ses collègues qui ont découvert la victime. Le tireur avait pris la fuite avant que les policiers arrivent sur place.

Les commerces ont été contraints de fermer leurs portes avec des clients à l’intérieur. Ces derniers ont pu sortir du bâtiment par les portes avant du centre commercial il y a quelques minutes.

Les Galeries Baie-Comeau ont confirmé que les commerces demeuraient fermés ce soir et que « tous les commerçants vont bien ».

Notons que les informations n’ont pas été confirmées par la Sûreté du Québec.