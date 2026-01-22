Un Marché Créatif pour les jeunes talents de la Manicouagan

Un nouvel espace d’exposition et de vente destiné aux jeunes créateurs de 16 à 35 ans voit le jour à Baie-Comeau.

Le Carrefour JEunesse Manicouagan (CJEM) annonce le lancement du Marché Créatif, un nouveau projet visant à mettre en valeur la créativité et l’esprit entrepreneurial des jeunes de 16 à 35 ans de la Manicouagan.

Installé directement dans les bureaux de l’organisme, au 872, rue Puyjalon à Baie-Comeau, ce nouvel espace offrira aux jeunes un lieu accessible pour exposer et vendre leurs créations.

Le Marché Créatif a pour objectif de soutenir la relève artistique et entrepreneuriale locale en permettant aux participants de développer leurs compétences, leur confiance et leur réseau, tout en faisant connaître leurs produits à la communauté.

Le projet s’inscrit dans la mission du CJEM, qui vise à favoriser l’autonomie, l’engagement et l’intégration socioprofessionnelle des jeunes de la région.

Ouvert à une grande diversité de disciplines, notamment les arts visuels, l’artisanat, les créations manuelles et les produits originaux, le Marché Créatif se veut un espace inclusif, dynamique et stimulant.

Il vise également à encourager les échanges entre les créateurs et le public, tout en contribuant à la vitalité culturelle et économique locale.

Les jeunes intéressés à participer au Marché Créatif sont invités à s’inscrire dès maintenant en communiquant par courriel à gabrielle@cjemanic.com.

Avec ce nouveau projet, le Carrefour JEunesse Manicouagan réaffirme son rôle de moteur de développement pour les jeunes de la Manicouagan, en mettant de l’avant leur créativité, leur talent et leur potentiel.