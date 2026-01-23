Ahmed Rahhali nommé à la direction du projet Courant de Hy2gen à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 23 janvier 2026
Temps de lecture :

Ahmed Rahhali, nouveau directeur du projet Courant. Photo Hy2gen Canada

Hy2gen Canada confie la direction du projet Courant à Ahmed Rahhali, qui succède à Marcel Michon, récemment retraité. Le nouveau directeur aura la responsabilité de piloter ce projet industriel majeur de plus de 2 milliards de dollars à Baie-Comeau.

Entré en fonction le 8 janvier dernier, il est chargé de la planification, de la coordination et de la réalisation du projet de construction d’installations dédiées à la production de nitrate d’ammonium dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, à Baie-Comeau.

Dans le cadre de ses fonctions, Ahmed Rahhali assurera notamment la gestion des échéanciers, des budgets et des équipes, tout en veillant à la faisabilité technique du projet, à la qualité et à la conformité réglementaire, au respect des exigences organisationnelles ainsi qu’à la création de valeur à long terme pour l’entreprise.

Il aura également pour mandat de développer des partenariats et d’entretenir des relations avec les parties prenantes.

Ingénieur civil diplômé de l’Institut national polytechnique de Grenoble, en France, et détenteur d’une maîtrise ès sciences en technologies de l’information de l’École de technologie supérieure de Montréal, Ahmed Rahhali cumule près de 20 ans d’expérience en direction de projets d’infrastructure de grande envergure au Canada.

« Nous sommes ravis d’accueillir Ahmed au sein de notre équipe de direction. Sa feuille de route remarquable confirme qu’il sera un atout majeur pour l’entreprise et pour l’exécution exemplaire de ce projet qui nous tient à cœur. Et je profite de l’occasion pour saluer publiquement et remercier chaleureusement Marcel Michon qui a permis d’asseoir le projet Courant sur des bases solides », déclare Pietro Di Zanno, directeur général – Amérique du Nord de Hy2gen Canada.

De son côté, le nouveau directeur du projet Courant se dit honoré de la confiance qui lui est accordée.
« Je remercie la direction de Hy2gen Canada pour sa confiance. Je compte mener à terme ce projet enthousiasmant avec détermination, rigueur et passion, et à faire en sorte qu’il soit une source de grande fierté pour les communautés concernées et la région », affirme M. Rahhali.

Marcel Michon, qui a dirigé le projet depuis ses débuts, se réjouit que le projet soit entre de bonnes mains. « La retraite n’est pas une décision facile, surtout lorsque l’on est investi dans un projet aussi remarquable, mais je suis convaincu que nous avons trouvé la personne toute désignée pour le mener à bon port », dit-il.

Rappelons que le projet Courant vise la production de nitrate d’ammonium destiné à la fabrication d’explosifs pour l’industrie minière. Basé sur l’utilisation d’hydrogène produit par électrolyse de l’eau et d’ammoniac décarboné, il prévoit la construction d’un complexe industriel comprenant deux unités de production. L’exploitation du site pourrait générer plusieurs centaines d’emplois.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Stratégie des minéraux critiques : la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire est prête

Meurtre à Baie-Comeau : la drogue est en cause, croit la SQ

Meurtre à Baie-Comeau : le maire se veut rassurant pour la population 

Emplois vedettes

OFFRES D’EMPLOI

Lefebvre Industri-Al
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Stratégie des minéraux critiques : la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire est prête

Consulter la nouvelle

Meurtre à Baie-Comeau : la drogue est en cause, croit la SQ

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer