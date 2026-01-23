Ahmed Rahhali nommé à la direction du projet Courant de Hy2gen à Baie-Comeau

Hy2gen Canada confie la direction du projet Courant à Ahmed Rahhali, qui succède à Marcel Michon, récemment retraité. Le nouveau directeur aura la responsabilité de piloter ce projet industriel majeur de plus de 2 milliards de dollars à Baie-Comeau.

Entré en fonction le 8 janvier dernier, il est chargé de la planification, de la coordination et de la réalisation du projet de construction d’installations dédiées à la production de nitrate d’ammonium dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, à Baie-Comeau.

Dans le cadre de ses fonctions, Ahmed Rahhali assurera notamment la gestion des échéanciers, des budgets et des équipes, tout en veillant à la faisabilité technique du projet, à la qualité et à la conformité réglementaire, au respect des exigences organisationnelles ainsi qu’à la création de valeur à long terme pour l’entreprise.

Il aura également pour mandat de développer des partenariats et d’entretenir des relations avec les parties prenantes.

Ingénieur civil diplômé de l’Institut national polytechnique de Grenoble, en France, et détenteur d’une maîtrise ès sciences en technologies de l’information de l’École de technologie supérieure de Montréal, Ahmed Rahhali cumule près de 20 ans d’expérience en direction de projets d’infrastructure de grande envergure au Canada.

« Nous sommes ravis d’accueillir Ahmed au sein de notre équipe de direction. Sa feuille de route remarquable confirme qu’il sera un atout majeur pour l’entreprise et pour l’exécution exemplaire de ce projet qui nous tient à cœur. Et je profite de l’occasion pour saluer publiquement et remercier chaleureusement Marcel Michon qui a permis d’asseoir le projet Courant sur des bases solides », déclare Pietro Di Zanno, directeur général – Amérique du Nord de Hy2gen Canada.

De son côté, le nouveau directeur du projet Courant se dit honoré de la confiance qui lui est accordée.

« Je remercie la direction de Hy2gen Canada pour sa confiance. Je compte mener à terme ce projet enthousiasmant avec détermination, rigueur et passion, et à faire en sorte qu’il soit une source de grande fierté pour les communautés concernées et la région », affirme M. Rahhali.

Marcel Michon, qui a dirigé le projet depuis ses débuts, se réjouit que le projet soit entre de bonnes mains. « La retraite n’est pas une décision facile, surtout lorsque l’on est investi dans un projet aussi remarquable, mais je suis convaincu que nous avons trouvé la personne toute désignée pour le mener à bon port », dit-il.

Rappelons que le projet Courant vise la production de nitrate d’ammonium destiné à la fabrication d’explosifs pour l’industrie minière. Basé sur l’utilisation d’hydrogène produit par électrolyse de l’eau et d’ammoniac décarboné, il prévoit la construction d’un complexe industriel comprenant deux unités de production. L’exploitation du site pourrait générer plusieurs centaines d’emplois.