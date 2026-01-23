Baie-Comeau monte sur le podium au Défi hivernal de soccer de Beauport

Pour la toute première fois depuis sa participation au Défi hivernal de soccer du Royal Beauport, une équipe de l’Association de soccer mineur de Baie-Comeau (ASMBC) revient avec une médaille d’argent.

Événement d’envergure, le Défi hivernal a réuni du 2 au 4 janvier plus d’une trentaine d’associations et de clubs de soccer de la province. Il offre ainsi un calibre de jeu relevé et une expérience sportive de grande qualité pour les athlètes participants.

Pour l’occasion, quatre équipes représentant l’association, sous le nom Le Manic de Baie-Comeau, ont affronté des formations provenant de partout au Québec. L’ASMBC prenait part à ce tournoi pour une troisième année consécutive, depuis la création de l’événement.

Cette édition restera toutefois marquante pour elle, alors qu’une équipe du Manic est montée sur le podium pour la première fois. L’équipe féminine composée de joueuses âgées de 11 et 12 ans, évoluant dans la catégorie D3, a décroché la médaille d’argent au terme d’un parcours impressionnant.

Les jeunes athlètes ont d’abord affronté des équipes aguerries des régions de Québec et du Saguenay. Elles ont ensuite disputé une finale serrée contre cette dernière formation, une rencontre qui s’est conclue en prolongation avant d’être décidée aux tirs au but.

Cette performance met en lumière l’évolution technique des joueuses, leur esprit d’équipe, ainsi que la qualité du travail accompli par les entraîneurs et les bénévoles de l’ASMBC.

Les trois autres équipes de Baie-Comeau engagées dans le tournoi ont également bien performé, faisant belle figure face aux formations du reste de la province et représentant fièrement les couleurs de l’association.

L’ASMBC rappelle que les inscriptions pour le Tournoi de soccer scolaire Marc Richard approchent. La 66e édition de cet événement bien établi se tiendra du 4 au 10 mai à Baie-Comeau, un rendez-vous attendu par la communauté soccer de la région.