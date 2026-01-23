Instabilité mondiale : Québec mise sur les minéraux critiques

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:15 AM - 23 janvier 2026
Temps de lecture :

La stratégie sur les minéraux critiques a été dévoilé lors d'une conférence de presse à Sept-Îles.

C’est à Sept-Îles que le gouvernement du Québec a dévoilé sa stratégie et son nouveau plan d’action afin de valoriser les minéraux critiques et stratégiques.

Cette annonce s’inscrit dans un mondial mondial marqué par l’instabilité au niveau économique. Le gouvernement québécois souhaite miser sur ses ressources pour créer des emplois et des retombées économiques, particulièrement dans les régions ressources.

Vendredi matin, dans les installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, le ministre des Ressources naturelles, Jean-François Simard, a dévoilé la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques et un plan d’action 2025-2031. Le plan est accompagné d’un budget de 88,1 M$.

Les minéraux critiques et stratégiques sont au cœur de la transition énergétique et numérique. Avec cette stratégie, le gouvernement veut faire du Québec une plaque tournante incontournable des minéraux critiques en Amérique du Nord et sur la scène internationale.

Plus de détails à venir.

-Collaboration Emy-Jane Déry

