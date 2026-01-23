Meurtre à Baie-Comeau : le maire se veut rassurant pour la population 

Par Karianne Nepton-Philippe , Karianne Nepton-Philippe knphilippe@lemanic.ca 12:21 PM - 23 janvier 2026
Temps de lecture :

le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a tenu une déclaration devant les médias le 23 janvier. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a déclaré être en contact étroit avec la Sûreté du Québec à la suite d’un meurtre survenu le 22 janvier en soirée. Il se veut rassurant pour la population concernant le travail des policiers. 

Cet événement « a secoué la population », a-t-il dit d’entrée de jeu, lors d’une déclaration aux médias le 23 janvier.

« Je souhaite transmettre mes sympathies à la famille et aux proches de la victime », a-t-il ajouté. 

M. Desbiens a donc précisé que, depuis hier soir, la Sûreté du Québec le tient informé de la situation.

« Leur présence sera accentuée sur le territoire dans les prochains jours et je joins ma voix à la leur pour répéter que Baie-Comeau, malgré cet incident tragique et triste, est un endroit sécuritaire », a-t-il déclaré. 

Il invite finalement les personnes ayant besoin de soutien psychologique face à cette épreuve à contacter Info-Social, en composant le 811, poste 2.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Instabilité mondiale : Québec mise sur les minéraux critiques

Factice nature : l’imaginaire des terres nord-côtières mis en lumière

Baie-Comeau monte sur le podium au Défi hivernal de soccer de Beauport

Emplois vedettes

OFFRES D’EMPLOI

Lefebvre Industri-Al
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Instabilité mondiale : Québec mise sur les minéraux critiques

Consulter la nouvelle

Factice nature : l’imaginaire des terres nord-côtières mis en lumière

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer