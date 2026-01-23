Meurtre à Baie-Comeau : le maire se veut rassurant pour la population 

Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, a déclaré être en contact étroit avec la Sûreté du Québec à la suite d’un meurtre survenu le 22 janvier en soirée. Il se veut rassurant pour la population concernant le travail des policiers.

Cet événement « a secoué la population », a-t-il dit d’entrée de jeu, lors d’une déclaration aux médias le 23 janvier.

« Je souhaite transmettre mes sympathies à la famille et aux proches de la victime », a-t-il ajouté.

M. Desbiens a donc précisé que, depuis hier soir, la Sûreté du Québec le tient informé de la situation.

« Leur présence sera accentuée sur le territoire dans les prochains jours et je joins ma voix à la leur pour répéter que Baie-Comeau, malgré cet incident tragique et triste, est un endroit sécuritaire », a-t-il déclaré.

Il invite finalement les personnes ayant besoin de soutien psychologique face à cette épreuve à contacter Info-Social, en composant le 811, poste 2.