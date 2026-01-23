Route 389 : le Relais Gabriel fermé temporairement

Par Johannie Gaudreault 6:53 PM - 23 janvier 2026
Le Relais Gabriel est le principal point de ravitaillement entre Baie-Comeau et Fermont. Photo Facebook

Les véhicules qui circulent sur la route 389 devront planifier leur trajet en conséquence de la fermeture de la pourvoirie du Relais Gabriel pour une durée indéterminée.

C’est un incendie touchant le groupe électrogène du bâtiment qui est la cause de cette fermeture depuis le 22 janvier en après-midi. Sans électricité, le relais ne peut fournir de carburant.

Il était le principal point de ravitaillement entre Baie-Comeau et Fermont. L’autre étant le Motel de l’Énergie, près de Manic-5, soit à 350 km de Fermont.

Le stationnement quant à lui demeure disponible aux véhicules lourds, mais il est délimité. Une publication sur les réseaux sociaux précise qu’il n’y a pas de service Internet, pas de toilette, ni de service alimentaire.

Sur son site, Québec511 avise les utilisateurs de la route 389 que du carburant est disponible uniquement à Manic-5 et à Fermont.

L’établissement situé au km 316 de la route 389 est en mode solution présentement.

