Une programmation riche pour les prochains mois à l’Ouvre-Boîte culturel

Par Charlotte Paquet 7:00 AM - 23 janvier 2026
Temps de lecture :

L’humoriste Léa Streliski montera sur la scène de l’Ouvre-Boîte culturel en avril.  Photo courtoisie

Ça grouillera d’activités de toutes sortes dans les prochains mois à l’Ouvre-Boîte culturel, sur Place La Salle à Baie-Comeau.

Lancée jeudi soir, la programmation hiver-printemps 2026 promet des moments de pur bonheur tant sur la scène musicale qu’en humour, sans oublier les rendez-vous littérature, improvisation et autres.

Côté spectacles de musique, l’Ouvre-Boîte culturel accueillera le groupe High Vibes (première partie avec les Chicken Wings) le 31 janvier, Rick et les Bons moments le 7 février (première partie Rockin’ blues trio) et WD-40 et Dany Nicolas le 28 février.

Malaimé Soleil (première partie avec Félix Pelletier) s’amènera le 14 mars et Les Présidents, le 28. Ensuite, en mai, les groupes Angine de Poitrine, Rouge Pompier (première partie avec Advent) et  Couleuvre (première partie avec The Dolorean) se produiront respectivement les 2, 9 et 30 du mois.

En humour

L’humour a toujours eu une belle place dans la programmation de l’Ouvre-Boîte culturel et la saison hiver-printemps 2026 n’y fait pas exception avec Alexandre Biasaillon le 13 février, PB Rivard le 13 mars, Léa Stréliski le 10 avril et Maxime Gervais le 8 mai.

Pour clore le tout, Le Show Queer et Alex Lévesque seront en vedette respectivement les 19 et 20 juin dans le cadre du nouveau festival d’humour Vague de rires.

Littérature, impro et autres

Les passionnés de littérature auront aussi de quoi se sustenter, d’abord lors d’un atelier d’écriture offert par Noémie Pomerleau-Cloutier le 21 février. Un autre atelier d’écriture aura lieu le 20 mars tandis que le Club de lecture tiendra une activité le 10 mai.

La Ligue d’improvisation de Baie-Comeau et des régions environnantes, la Libre, sera également de retour à l’Ouvre-Boîte chaque mois pour ses matchs réguliers et ses activités spéciales, notamment son tournoi alternatif des 17, 18 et 19 avril. 

Enfin, d’autres événements marquent la programmation, comme l’exposition Local Views le 29 janvier ainsi que le cinéma avec Grimper la côte le 26 février et la Journée du cinéma canadien le 15 avril. 

La troupe de théâtre La Boîte à chapeau se produira les 29 et 30 avril ainsi que le 1er mai.

Enfin, l’Ouvre-Boîte met à l’affiche Surprise !, un show de Drag Queens, les 22  et 23 mai.  

