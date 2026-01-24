La Baie-Comoise Mya Therrien gardera les buts à Nashville

Par Charlotte Paquet 8:00 AM - 24 janvier 2026
Temps de lecture :

La jeune Mya Therrien, de Baie-Comeau, a gagné sa place dans l'équipe qui représentera l'Est du Canada à un tournoi de hockey féminin qui aura lieu en avril en sol américain. Photo courtoisie

Mya Therrien, une gardienne de but de 11 ans de Baie-Comeau, vient d’être sélectionnée pour représenter l’Est du Canada à un tournoi de hockey féminin qui se tiendra à Nashville, au Tennessee, du 16 au 19 avril.

La jeune fille, élève au programme d’anglais intensif à l’école Bois-du-Nord, s’est taillé une place au sein de l’équipe Rattlesnakes lors d’un camp de sélection auquel elle a participé à Québec, le 30 décembre.

« Il y avait au-dessus de 200 filles et elle a été sélectionnée pour représenter l’Est du Canada, c’est une belle fierté », mentionne Véronique Deschênes, la maman de Mya, qui a appris la nouvelle le 12 janvier.

La gardienne de but, qui joue au hockey depuis six ans, s’était déjà fait remarquer par les grands bonzes du hockey féminin québécois au printemps 2025 lors d’un tournoi à Québec au cours duquel elle avait livré une performance spectaculaire.

Elle avait alors signé quatre jeux blancs en six parties, en plus de n’accorder que deux buts à l’équipe adverse dans les deux autres.

« Tout le monde était bien impressionné. Les organisateurs voulaient à ce moment-là qu’on aille, un mois plus tard, à Las Vegas avec une équipe, mais nous, on n’était pas prêts à ça. Ils nous ont dit : “On veut qu’elle vienne l’année prochaine au camp ‘ », raconte Mme Deschênes. Ce camp de sélection, c’était celui de décembre en prévision du tournoi d’avril.

Faire vivre l’expérience

Après avoir été pris au dépourvu d’une certaine façon avec la proposition du printemps 2025 et avoir refusé la participation de leur fille à l’aventure à Las Vegas, Véronique Deschênes et son conjoint, Maxime Therrien, ont convenu de lui permettre cette fois-ci de vivre l’expérience de Nashville, si elle remportait son laissez-passer. « On s’est dit qu’on allait lui offrir cette chance-là. »

Le couple a quatre enfants, dont un fils de 13 ans qui joue aussi au hockey dans le bantam AAA pour Les Nord-Côtiers. Et avec Mya qui fait partie des Vikings, catégorie double lettre masculin, les parents passent leur temps sur la route pour le hockey de leurs rejetons.

« C’est beaucoup. On ne savait comme pas, puis on s’est dit : “C’est la chance de sa vie” », explique la maman en faisant référence à un temps de réflexion.

Évidemment, la jeune Mya se réjouit de pouvoir participer à ce tournoi féminin aux États-Unis. Contente, mais aussi un peu nerveuse, avoue-t-elle en entrevue au téléphone. Par contre, elle sait qu’elle retrouvera quelques amies qu’elle s’est faites lors du camp de sélection de Québec et ça lui fait plaisir.

Appel à la générosité

Fait à noter, Mme Deschênes a lancé sur sa page Facebook un appel à la générosité de la Manicouagan afin de contribuer aux frais de déplacement de Mya et ses parents à Nashville en avril, estimés à 5 000 $.

Soulignons qu’à elle seule, la saison régulière de hockey des deux enfants représente une facture de plus de 30 000 $.

« Pour nous aider à couvrir tous les frais, Mya ramasse les canettes ! Fais-nous signe si tu veux l’encourager ; elle se fera un plaisir d’aller les chercher. Tu as une entreprise et tu désires encourager la relève féminine ? Nous sommes à la recherche de commanditaires ! », écrit la maman sur sa page Facebook (Deschenes Vero).

En milieu de semaine, la jeune fille avait recueilli une quinzaine de sacs de canettes.

À 11 ans seulement, Mya Therrien se démarque déjà dans le milieu du hockey féminin. Photo courtoisie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Route 389 : le Relais Gabriel fermé temporairement

La Côte-Nord reçoit 14 M$ du Fonds d’initiatives nordiques et de la Société du Plan Nord

L’ensemble du Québec connaîtra des températures glaciales ce week-end

Emplois vedettes

OFFRES D’EMPLOI

Lefebvre Industri-Al
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Route 389 : le Relais Gabriel fermé temporairement

Consulter la nouvelle
Actualité

La Côte-Nord reçoit 14 M$ du Fonds d’initiatives nordiques et de la Société du Plan Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer