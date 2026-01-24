La Baie-Comoise Mya Therrien gardera les buts à Nashville

Mya Therrien, une gardienne de but de 11 ans de Baie-Comeau, vient d’être sélectionnée pour représenter l’Est du Canada à un tournoi de hockey féminin qui se tiendra à Nashville, au Tennessee, du 16 au 19 avril.

La jeune fille, élève au programme d’anglais intensif à l’école Bois-du-Nord, s’est taillé une place au sein de l’équipe Rattlesnakes lors d’un camp de sélection auquel elle a participé à Québec, le 30 décembre.

« Il y avait au-dessus de 200 filles et elle a été sélectionnée pour représenter l’Est du Canada, c’est une belle fierté », mentionne Véronique Deschênes, la maman de Mya, qui a appris la nouvelle le 12 janvier.

La gardienne de but, qui joue au hockey depuis six ans, s’était déjà fait remarquer par les grands bonzes du hockey féminin québécois au printemps 2025 lors d’un tournoi à Québec au cours duquel elle avait livré une performance spectaculaire.

Elle avait alors signé quatre jeux blancs en six parties, en plus de n’accorder que deux buts à l’équipe adverse dans les deux autres.

« Tout le monde était bien impressionné. Les organisateurs voulaient à ce moment-là qu’on aille, un mois plus tard, à Las Vegas avec une équipe, mais nous, on n’était pas prêts à ça. Ils nous ont dit : “On veut qu’elle vienne l’année prochaine au camp ‘ », raconte Mme Deschênes. Ce camp de sélection, c’était celui de décembre en prévision du tournoi d’avril.

Faire vivre l’expérience

Après avoir été pris au dépourvu d’une certaine façon avec la proposition du printemps 2025 et avoir refusé la participation de leur fille à l’aventure à Las Vegas, Véronique Deschênes et son conjoint, Maxime Therrien, ont convenu de lui permettre cette fois-ci de vivre l’expérience de Nashville, si elle remportait son laissez-passer. « On s’est dit qu’on allait lui offrir cette chance-là. »

Le couple a quatre enfants, dont un fils de 13 ans qui joue aussi au hockey dans le bantam AAA pour Les Nord-Côtiers. Et avec Mya qui fait partie des Vikings, catégorie double lettre masculin, les parents passent leur temps sur la route pour le hockey de leurs rejetons.

« C’est beaucoup. On ne savait comme pas, puis on s’est dit : “C’est la chance de sa vie” », explique la maman en faisant référence à un temps de réflexion.

Évidemment, la jeune Mya se réjouit de pouvoir participer à ce tournoi féminin aux États-Unis. Contente, mais aussi un peu nerveuse, avoue-t-elle en entrevue au téléphone. Par contre, elle sait qu’elle retrouvera quelques amies qu’elle s’est faites lors du camp de sélection de Québec et ça lui fait plaisir.

Appel à la générosité

Fait à noter, Mme Deschênes a lancé sur sa page Facebook un appel à la générosité de la Manicouagan afin de contribuer aux frais de déplacement de Mya et ses parents à Nashville en avril, estimés à 5 000 $.

Soulignons qu’à elle seule, la saison régulière de hockey des deux enfants représente une facture de plus de 30 000 $.

« Pour nous aider à couvrir tous les frais, Mya ramasse les canettes ! Fais-nous signe si tu veux l’encourager ; elle se fera un plaisir d’aller les chercher. Tu as une entreprise et tu désires encourager la relève féminine ? Nous sommes à la recherche de commanditaires ! », écrit la maman sur sa page Facebook (Deschenes Vero).

En milieu de semaine, la jeune fille avait recueilli une quinzaine de sacs de canettes.