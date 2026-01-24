Le Drakkar et la crosse en évidence à Québec

La récente visite du Drakkar dans la Vieille Capitale a donné droit à une cérémonie protocolaire bien spéciale avant la partie du 17 janvier dernier (remportée 5-1 par les vikings du navire).

La Société d’histoire du sport de la Capitale nationale et l’organisation des Remparts ont tenu à célébrer la création de ce sport (par les Premières Nations) et la conquête du titre national par les défunts Caribous de Québec en 1975.

On se rappelle que Baie-Comeau a été le château fort de la crosse pendant de nombreuses décennies sur la scène provinciale.

Plusieurs athlètes locaux ont d’ailleurs, au fil de ces années, enfilé l’uniforme de l’ancienne équipe championne québécoise.