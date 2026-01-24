Sacré-Coeur : le Festival du Fjord revoit son printemps

Après une année d’essais et de flottement, le Festival du Fjord de Sacré-Cœur revoit ses activités printanières. Il tiendra des activités de financement comme une soirée humour et musique, ainsi qu’une course d’accélération de motoneige.

Le Festival du Fjord a su faire beaucoup de choses en peu de temps grâce à ses bénévoles et ses partenariats avec les entreprises locales et la Municipalité de Sacré-Cœur.

Les subventions ont aussi joué un rôle important dans la tenue des deux premières éditions, et c’est en 2025 que les choses se sont gâtées.

Pour sa troisième édition, l’organisation a dû composer avec un trou budgétaire d’une subvention du ministère du Tourisme qui n’a pas été octroyée. Deux mois avant l’événement, l’organisation a bien failli tout annuler.

Faire grossir le festival

Questionné à savoir si ce scénario pourrait de nouveau arriver pour sa quatrième édition au mois d’août, le fondateur du Festival du Fjord, Billy Hovington veut rester optimiste.

« Il y a toujours la possibilité de faire quelque chose de plus petit, par exemple, si on avait prévu un spectacle et qu’on n’a pas de subvention, ça n’aura pas lieu », indique-t-il.

Pour le fondateur, les subventions servent à « faire découvrir des choses et aller plus loin dans la programmation ».

« Cette année, je pense qu’on va réussir à ce que le festival soit plus important. Veut veut pas, le festival s’en est très bien sorti l’an dernier », estime Billy Hovington.

« On va essayer de trouver d’autres sources de financement pour subvenir à nos besoins à long terme », complète-t-il du même souffle.

Remaniement printanier

L’an dernier, l’organisation avait mis sur pied une programmation printanière avec trois jours de musique et d’activités au mois de mai.

Billy Hovington indique que pour le moment, l’événement printanier sera « sur pause pour une période indéterminée ».

« On tombait dans le trou noir et la fin de session des étudiants », raconte M. Hovington, qui estime que sans être mauvais, l’achalandage n’était pas à tout casser.

« On va s’occuper de réaliser les activités de février et mars avant d’annoncer quelque chose pour le mois de mai. On a été le seul événement dans ces dates-là, et on s’est rendu compte que ce n’était pas le vrai bon moment », affirme-t-il.

Humour et musique

Le festival a jonglé avec quelques dates et celles encerclées sur le calendrier sont au début février et à la mi-mars.

La tête d’affiche de la soirée L’accord parfait ! sera l’humoriste Karen Arseneault qui est originaire du Lac-Saint-Jean, qui sera suivie de trois humoristes de la relève dont Myriam Maltais des Escoumins et Mélissa Dufour de Baie-Comeau.

« Karen Arseneault était déjà venue, et elle revient nous présenter son vrai spectacle en rodage. On est très emballé de la voir », souligne Billy Hovington.

La soirée se terminera en musique avec un groupe de rock qui font dans les succès 1980-1990.

« On a ri, on a eu du plaisir, maintenant on veut en discuter durant la soirée, et pour ça il va y avoir un pas mal gros band, Krush », fait savoir l’organisateur.

« Ça risque d’être assez plaisant et, en même temps, pour nous, c’est une activité de financement », ajoute-t-il.

Drag de motoneige

Le 14 mars, le village va renouer avec une de ses traditions qui n’avait pas été vue depuis un certain temps : les courses d’accélération en motoneige.

L’événement aura lieu derrière l’épicerie du village, là où est actuellement le terrain de soccer temporaire.

« Ça a déjà existé à Sacré-Cœur, mais organisé par le festival, c’est une première », dit Billy Hovington.

L’événement sportif sera organisé en partenariat avec le club de motoneige Les Rodeurs. L’organisation a fait appel à d’anciennes membres du comité organisateur du Festival de la Baleine Bleue des Bergeronnes qui en organisait aussi dans le temps.

« Quand on leur en a parlé, elles étaient très emballées et elles voulaient venir animer, donc on leur cède un peu les rennes de l’événement », souligne M. Hovington.

« En plus de la course, il y aura également un souper-bénéfice qui va compléter notre activité de financement pour l’été », ajoute-t-il.

« Il y a quelques éléments qui restent à déterminer, mais ça avance très bien dans le projet. On est en discussion avec un artiste, car on veut l’avoir absolument. Ce n’est pas officiel, mais on essaye très fort », termine Billy Hovington.