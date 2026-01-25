De la grande visite au Baie-Comeau High School

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 25 janvier 2026
Temps de lecture :

Le comédien Maxime de Cotret, lors de son passage au Baie-Comeau High School, le 20 janvier. Photo courtoisie

Baie-Comeau High School a pu accueillir le comédien Maxime de Cotret, président d’honneur de l’édition 2026 du festival Cinoche.

Maxime de Cotret s’est adressé aux élèves et leur a parlé de sa vie et de ses expériences, tant sur le plan professionnel que personnel, lors de sa visite le 20 janvier.

Les élèves avaient préparé de nombreuses questions auxquelles il a répondu avec enthousiasme, tout en évoquant ce qui le passionne et le stimule dans son métier d’acteur.

De plus, les élèves du secondaire ont eu la chance de le voir dans son film Anna Kiri.

« Un gros merci à M. Tristan Ellis d’avoir organisé sa visite et à Mary Ellen Beaulieu de l’avoir accompagné au Baie-Comeau High School », se réjouit Richard Gaudet, agent de développement communautaire à l’école anglaise. 

 Maxime de Cotret en compagnie de membres du personnel de l’école. Photo courtoisie

Les élèves et le personnel étaient ravis d’accueillir le comédien dans leurs locaux. Photo courtoisie

