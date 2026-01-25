La Côte-Nord mise à l’honneur dans un nouveau roman jeunesse

Après la Gaspésie, c’est la Côte-Nord qui devient le cœur d’un récit destiné aux jeunes lecteurs. Les éditions Z’Ailées proposent un nouveau tome de la série Les élèves de Madame Chapeau, où paysages nord-côtiers et parcours d’intégration se rencontrent dans une histoire accessible et actuelle.

La Côte-Nord s’invite au centre de la littérature jeunesse avec la parution prochaine de Les élèves de Madame Chapeau : Yazan, une nouveauté des éditions Z’Ailées qui sera disponible en librairie dès le 11 février.

Ce deuxième tome de la série met en lumière la région à travers une approche à la fois éducative et sensible, destinée aux enfants de 7 ans et plus.

Chaque roman de la série Les élèves de Madame Chapeau fait découvrir une région du Québec. Après la Gaspésie, présentée dans le premier tome paru à l’automne 2025, c’est maintenant la Côte-Nord qui est abordée avec originalité dans l’univers d’une classe d’accueil située sur l’île de Montréal. Le prochain tome, attendu en mai 2026, mettra quant à lui l’Abitibi-Témiscamingue à l’honneur.

Dans ce nouvel ouvrage, les lecteurs suivent Yazan, un jeune élève nouvellement arrivé au Québec après un parcours migratoire éprouvant. En classe d’accueil, il apprend le français avec l’aide de son enseignante, Madame Chapeau, qui cherche également à lui redonner confiance en son nouveau milieu.

Pour enrichir l’apprentissage, l’enseignante amène virtuellement ses élèves à la découverte de la Côte-Nord, leur permettant de mieux connaître leur terre d’accueil tout en développant leurs compétences linguistiques.

Pensé pour favoriser l’accessibilité à la lecture, le roman se distingue par l’utilisation d’un vocabulaire simple, de phrases courtes et d’icônes colorées placées devant certains mots clés. Ces éléments visuels facilitent la compréhension pour les enfants qui débutent en lecture ou qui apprennent le français.

Écrit par l’autrice montréalaise Diane Groulx, orthopédagogue de formation, Les élèves de Madame Chapeau : Yazan s’inspire directement de son expérience en classes d’accueil. L’autrice, qui a amorcé sa carrière d’enseignante au Nunavik, a publié de nombreux ouvrages jeunesse et intègre régulièrement des dimensions culturelles et territoriales à ses récits.

Avec ce nouveau titre, la Côte-Nord se trouve ainsi valorisée auprès d’un jeune public, à travers un regard bienveillant qui allie découverte du territoire, intégration et ouverture sur le monde.