L’autrice Noémie Pomerleau-Cloutier présentera en février trois ateliers de création grand public sur la Côte-Nord

Par Nadia Dorval 2:00 PM - 25 janvier 2026
Temps de lecture :

L'autrice originaire de Baie-Comeau, Noémie Pomerleau-Cloutier donnera 3 ateliers de création sur la Côte-Nord en février. Photo Cassandra Cacheiro

Les gens de Sept-Îles et Baie-Comeau pourront assister gratuitement à des ateliers mettant de l’avant la création et l’écriture offerts par l’autrice nord-côtière Noémie Pomerleau-Cloutier.

Noémie Pomerleau-Cloutier sera à Sept-Îles le 14 février à 10 h pour présenter un atelier créatif autour de la thématique de la Saint-Valentin. L’activité présentée par le Salon du livre de la Côte-Nord est un collage poétique à la Bibliothèque Louis-Ange Santerre.

«C’est d’aller trouver dans des magazines, dans des livres, des mots qui nous parlent, des mots qu’on trouve beaux, puis on les colle sur une carte avec des images qui vont avec ça pour créer une espèce de petit univers autour de l’amour qu’on a pour les gens autour de nous», explique l’autrice.

Pour réaliser l’atelier, les participants seront invités à fouiller dans des livres et des magazines élagués de la bibliothèque. L’activité s’adresse à tous. Les enfants doivent savoir lire et écrire et être accompagnés d’un adulte.

L’autrice précise aussi que durant l’activité les gens ne vont pas nécessairement écrire un poème.

«Préparer quelque chose avec nos mains et notre cœur pour quelqu’un qu’on aime. Elle est là, la poésie, en fait», dit Noémie Pomerleau-Cloutier.

Deux ateliers à Baie-Comeau

Le 20 février ce sont les gens de Baie-Comeau qui pourront assister à un atelier d’écriture de l’autrice. Présenté dans le cadre de La nuit de l’écriture de 18 h à 2 h à la bibliothèque Alice-Lane.

«On est trois auteur.rice.s à donner cinq ateliers d’écriture en tout», dit Noémie Pomerleau-Cloutier.

«Moi, c’est un atelier où on joue avec les titres des livres au début. C’est pour ouvrir l’espace. Puis après ça, les gens vont expérimenter dans mon deuxième atelier un petit peu ce que j’ai fait avec La patience du lichen. Donc, écrire à partir de l’histoire de quelqu’un d’autre», explique-t-elle.

Le lendemain, 21 février, elle sera à l’Ouvre-Boîte Culturel pour présenter un atelier qu’elle qualifie de très familial, ouvert aux 8 ans et plus.

« L’atelier tournera autour de Tête boule disco [son plus récent recueil de poésie]  puis des rêves. C’est vraiment de s’amuser avec des mots étiquettes qui viennent du livre», dit l’autrice.

Noémie Pomerleau-Cloutier tient à préciser que ses ateliers s’adressent à tous, qu’on ait déjà écrit ou non.

«Quelqu’un qui a de la difficulté avec l’écriture, mais qui a envie de venir créer, qui ne s’en fasse pas, moi, je suis là, j’ai travaillé en alphabétisation. Je vais m’occuper de la personne et puis on ne regarde pas les fautes», conclu l’autrice.

