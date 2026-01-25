Le tourisme nord-côtier gagne en notoriété 

La Côte-Nord est de plus en plus reconnue comme région touristique de choix et la visibilité qu’elle obtient dans les différents médias au Québec et même à l’international le démontre.

Un peu plus tôt en janvier, c’était au tour de l’Agence QMI, chez Québecor, à cibler 5 expériences à vivre sur la Côte-Nord dans une liste de 14 rendez-vous pour l’été 2026 répartis dans l’ensemble de la province.

« Ça montre qu’il y a de plus en plus un grand engouement pour la région et ça nous démontre que le travail qu’on fait depuis plusieurs années pour mettre la Côte-Nord sur la map, ça a fonctionné. Maintenant, on n’est plus une destination à découvrir, on est vraiment bien implanté dans le tourisme québécois et même à l’international », réagit Josy Anne Dufour, responsable communications et relations médias chez Tourisme Côte-Nord, en parlant d’une crédibilité maintenant acquise.

Chaque année, et principalement l’été, une dizaine de journalistes et de créateurs de contenu débarque chez nous pour découvrir la région et vivre des expériences. Le magazine de plein air Espace fait partie des médias reçus à plusieurs reprises.

Après quatre ans chez Tourisme Côte-Nord, Mme Dufour dit constater une évolution évidente. « Auparavant, c’est nous qui devions peut-être aller chercher les médias, leur vendre un peu notre salade pour qu’ils nous choisissent comme destination à représenter dans leurs différents médias. Mais maintenant, depuis les deux dernières années, c’est les médias qui viennent vers nous », poursuit-elle.

Josy Anne Dufour, responsable communications et relations médias chez Tourisme Côte-Nord. Photo Jean-Phillip Grenier

Des perles cachées

En termes d’expériences touristiques recherchées, la Côte-Nord conserve ses incontournables, comme l’observation des baleines ou la visite de l’archipel de Mingan.

Cependant, Tourisme Côte-Nord observe que si les touristes visitent la région pour certains attraits, ils en découvrent de nouveaux sur leur route. Des perles cachées, comme les qualifie Josy Anne Dufour, en rappelant l’important rôle des entreprises touristiques pour faire rayonner la région.

Ces dernières années, le secteur de Caniapiscau au nord et celui de la Basse-Côte-Nord à l’est ont également gagné en notoriété touristique grâce Expédition 51, un circuit interprovincial qui traverse la Côte-Nord et le Labrador.

Plusieurs touristes reviennent d’année en année en sol nord-côtier, assure Mme Dufour qui se le fait dire régulièrement par des visiteurs au kiosque de Tourisme Côte-Nord dans les salons touristiques.

Autre observation, le but de la visite de plusieurs touristes a changé depuis 2021. Si auparavant les baleines et les paysages les attiraient principalement, aujourd’hui, c’est d’atteindre Kegaska et le bout de la route 138 qui devient la priorité. D’où le bond important de visiteurs en Minganie.

Tourisme Côte-Nord s’attend à une autre saison touristique record pour la prochaine saison estivale.