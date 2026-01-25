(PHOTOS) Tournoi de hockey de rue : plus de 15 000 $ pour Centraide

Relocalisé aux Galeries Baie-Comeau et porté par une équipe renouvelée, le Tournoi de hockey de rue de Centraide Côte-Nord Manicouagan a permis de récolter 15 340 $ au profit de la communauté, malgré des conditions hivernales exigeantes.

Ce montant sera entièrement réinvesti dans la communauté afin de soutenir les fonds de Centraide œuvrant auprès des personnes en situation de vulnérabilité sur les territoires de la Haute-Côte-Nord et de la Manicouagan.

Pour la première fois, l’événement s’est tenu le 24 janvier dans le stationnement des Galeries Baie-Comeau. Malgré un froid intense, la population a répondu présente, contribuant à une ambiance à la fois festive et solidaire.

Ce changement de décor s’inscrit dans une refonte plus large de l’événement, marquée par l’arrivée d’un nouveau comité organisateur intégrant le Carrefour jeunesse Manicouagan, de nouveaux partenaires ainsi qu’une volonté affirmée de renouveler l’expérience offerte aux participants.

La mobilisation des équipes, des bénévoles, des partenaires et du public a permis de faire de cette journée un succès, tout en réaffirmant l’importance de cet événement rassembleur pour la région. Au total, 18 équipes ont pris part au tournoi, réparties dans différentes catégories.

Les gagnants

Dans la catégorie féminine participation, l’équipe Le covoiturage, composée de Gabrielle Fournier, Roxane Delarosbil, Joannie Bélanger et Charlie Bernatchez, s’est démarquée. Du côté de la catégorie féminine compétition, la victoire est revenue aux Chaps, soit Abygaelle Vaillancourt, Audrey Lemieux, Julie Baron et Émilie Therrien.

Chez les hommes, Réfrigération Gagnon Inc., formée de François Tremblay, Félix Béland, Guillaume Brie et Marc-Antoine Desgagnés, a remporté les honneurs dans la classe A.

La classe B a été dominée par Englobe et Les Services financiers Gilles Beaulieu Inc., avec Kalliel Karres, Olivier Harris-Furlong, Louis Roberge, Ken Willcock et Jérémy Beaudoin.

Dans la classe C, l’équipe CIMA+, réunissant Vincent Leduc, Nathan Beauregard, Mathieu Gagnon et Tommy Gauthier, a obtenu la première place.

Les organisateurs soulignent toutefois qu’en raison de contraintes liées à l’accès aux lieux habituellement utilisés, la participation en soirée a été moins élevée que lors des éditions précédentes.

Centraide Côte-Nord Manicouagan tient à remercier Réfrigération Gagnon inc. et Cargill à titre de partenaires présentateurs, de même que l’ensemble des partenaires, commanditaires et collaborateurs ayant contribué à la tenue de l’événement.

Les bénévoles, les équipes participantes et le public sont également salués pour leur contribution essentielle. Un remerciement particulier est adressé à Aryanne Ploudre, du Carrefour jeunesse Manicouagan, dont l’implication au sein du comité organisateur a permis d’insuffler une énergie nouvelle et de faire évoluer le tournoi.

