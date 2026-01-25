Une exposition inspirée de l’amélanchier présentée à l’Alternative de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 12:00 PM - 25 janvier 2026
L'exposition Serviceberry s'intéresse à la baie d’amélanchier. Photo Pixabay

Panache art actuel présentera l’exposition Serviceberry de l’artiste Julie Roch-Cuerrier à la salle d’exposition de l’Alternative, à Baie-Comeau.

Issue d’une micro-résidence dans la Manicouagan, cette proposition artistique s’ancre dans le territoire nord-côtier et explore notre rapport à la nature, à la communauté et à l’abondance.

L’exposition se tiendra à la salle d’exposition de l’Alternative à Baie-Comeau, du 29 janvier au 15 mars. Présentée en partenariat avec la Ville de Baie-Comeau, elle sera accessible au public du jeudi au dimanche, de 10 h à 16 h.

Le vernissage aura lieu le 29 janvier, à compter de 17 h, en présence de l’artiste. Cette soirée marquera également la fin de l’exposition Local Views de Kathryn Bradley-Barriault, récemment diffusée au foyer de l’Alternative. Les deux artistes seront présentes pour l’occasion.

Le projet d’exposition Serviceberry s’intéresse à la baie d’amélanchier en tant que symbole polysémique et comme point d’ancrage pour réfléchir à une écologie de relation enracinée dans le territoire de la Côte-Nord.

Le terme anglais « Serviceberry » évoque le service que rend la nature en offrant l’abondance de ses baies et sert de point de départ à une réflexion sur les systèmes, les communautés et notre manière d’habiter le monde.

Dans l’espace d’exposition, l’amélanche devient un agent symbolique porteur d’une écologie relationnelle et d’un imaginaire collectif profondément ancré dans le territoire. Plante vivace, indigène et résiliente, elle agit comme un guide pour repenser les liens entre territoire, histoire et communauté.

À travers cette figure végétale, Serviceberry explore les structures relationnelles et systémiques qui définissent nos sociétés, en mettant l’accent sur l’affect de l’abondance et sur notre rapport à la nature.

Julie Roch-Cuerrier est une artiste en arts visuels qui vit et travaille à Montréal. Titulaire d’une maîtrise en arts du Royal College of Art et d’un baccalauréat en arts visuels de l’Université Concordia, elle a présenté son travail dans de nombreuses expositions individuelles et collectives au Canada et à l’international.

Julie Roch-Cuerrier est une artiste en arts visuels qui vit et travaille à Montréal. Photo courtoisie

