Une table interactive à la Maison des aînés de Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 8:00 AM - 25 janvier 2026
Temps de lecture :

Grâce à un don privé, la Maison des aînés de Baie-Comeau dispose maintenant d'une table interactive. Photo courtoisie

La Maison des aînés et alternative de Baie-Comeau a fait l’acquisition d’une table interactive Tovertafel, un outil de divertissement pour les résidents. 

Cet achat a été possible grâce à un don privé. 

Solanges Bossé souhaitait permettre à son conjoint Jean Simard, résident de la Maison des aînés, de continuer à profiter des bienfaits d’une table interactive, qu’il avait déjà essayée dans un autre centre d’hébergement.

Aujourd’hui, ce sont tous les résidents qui peuvent la remercier, elle et les membres de l’équipe de la Maison des aînés. 

« Lorsque des personnes passionnées, motivées, dévouées et généreuses se rassemblent autour d’un même objectif, les projets prennent vie et permettent de créer des milieux de vie plus humains », souligne Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation de la santé et des services sociaux Manicouagan.

Jeux interactifs 

La table Tovertafel propose des jeux interactifs. Les images, la musique et les sons, spécialement conçus pour les personnes âgées vivant avec des troubles cognitifs, font de cet outil un divertissement parfait pour les résidents.

Il est possible de jouer à des jeux ou de tout simplement faire bouger des objets en touchant la table. On peut jouer aux cartes, se « lancer » un ballon, faire pousser des fleurs, toucher les étoiles et encore plus. 

Cela est possible grâce à un projecteur, lequel a été acheté grâce au don. 

Les effets positifs sont déjà bien visibles, mentionne Mme Asselin : des résidents habituellement plus apathiques ou isolés se rassemblent autour de la table, sourient, rient et interagissent.

