Allier travail et soleil : un pari gagnant pour Punchée ! à Baie-Comeau

Chez Punchée ! l’agence, l’expression « joindre l’utile à l’agréable » prend tout son sens. Et c’est le moins qu’on puisse dire lorsque la semaine de travail de son l’équipe se déroule dans le cadre enchanteur de la Martinique.

Du 4 au 11 janvier, la propriétaire de l’entreprise, Marie-Pierre Roy, a réuni ses sept employées à temps plein dans une villa de ce pays de soleil et de plage, en compagnie de deux collaborateurs externes.

« On a décidé de débuter l’année pour faire du teambuilding et de se dépayser en même temps pour vraiment sortir du cadre normal du travail », indique Mme Roy, qui récidivait avec la formule lancée en 2025 au Costa Rica.

Entre des saucettes dans la piscine ou d’autres activités, la propriétaire et son équipe ont pris part à des ateliers traitant de divers thèmes, comme la croissance de l’entreprise, les clients recherchés, le marketing et les services à développer.

« Dans le fond, c’est tout ce qu’une entreprise a à discuter dans une année. Nous, on décide de s’exiler pendant une semaine pour faire ces ateliers-là, mais on réserve aussi des journées carrément d’activités ensemble pour juste passer du bon temps », poursuit la propriétaire qui évalue à 50-50 la proportion de la semaine consacrée au travail et celle allouée aux loisirs.

Punchée ! l’agence a payé au complet le voyage de ses employées, donc le billet d’avion, l’hébergement et les repas sur place à la villa en location. Les repas au restaurant et les activités particulières étaient aux frais de chaque participante.

Gonflée à bloc

Après une telle semaine énergisante, l’équipe de travail est revenue gonflée à bloc. « On a le cerveau en ébullition. Ce voyage-là nous a amené beaucoup de clarté. On revient avec une prise de hauteur sur ce qu’on doit faire cette année. On a nommé de grands chantiers incontournables qu’on doit faire », poursuit Marie-Pierre Roy, visiblement emballée.

Tout en rappelant le changement de modèle d’affaires opéré en 2025 par Punchée ! l’agence, anciennement ImageXpert, la patronne a mentionné que la semaine de travail en Martinique avait permis de se poser « de belles grandes questions » et d’avoir « de belles grandes réponses ».

La formule de semaine de travail-vacances au soleil devrait rester. « C’est une volonté de ma part. […] Je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Ça apporte vraiment de gros bénéfices. On a fait de grands constats qui nous permettent vraiment de voir comment l’avenir va se passer et encore mieux aller », conclut la femme d’affaires, qui préfère ne pas dévoiler les coûts de l’aventure martiniquaise.

Marie-Pierre Roy œuvre depuis 2005 dans l’entreprise fondée par son père Pierre et en est à la tête depuis 2017.