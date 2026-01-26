Allier travail et soleil : un pari gagnant pour Punchée ! à Baie-Comeau

Par Charlotte Paquet 1:30 PM - 26 janvier 2026
Temps de lecture :

Quoi demander mieux qu'une pause passée dans la piscine lorsqu'il fait trop chaud ? L'équipe de Punchée ! l'agence s'est permis ces moments de bonheur pendant sa semaine de travail et de consolidation en Martinique, début janvier. Photo courtoisie

Chez Punchée ! l’agence, l’expression « joindre l’utile à l’agréable » prend tout son sens. Et c’est le moins qu’on puisse dire lorsque la semaine de travail de son l’équipe se déroule dans le cadre enchanteur de la Martinique.  

Du 4 au 11 janvier, la propriétaire de l’entreprise, Marie-Pierre Roy, a réuni ses sept employées à temps plein dans une villa de ce pays de soleil et de plage, en compagnie de deux collaborateurs externes. 

« On a décidé de débuter l’année pour faire du teambuilding et de se dépayser en même temps pour vraiment sortir du cadre normal du travail », indique Mme Roy, qui récidivait avec la formule lancée en 2025 au Costa Rica.

Entre des saucettes dans la piscine ou d’autres activités, la propriétaire et son équipe ont pris part à des ateliers traitant de divers thèmes, comme la croissance de l’entreprise, les clients recherchés, le marketing et les services à développer.

« Dans le fond, c’est tout ce qu’une entreprise a à discuter dans une année. Nous, on décide de s’exiler pendant une semaine pour faire ces ateliers-là, mais on réserve aussi des journées carrément d’activités ensemble pour juste passer du bon temps », poursuit la propriétaire qui évalue à 50-50 la proportion de la semaine consacrée au travail et celle allouée aux loisirs. 

Punchée ! l’agence a payé au complet le voyage de ses employées, donc le billet d’avion, l’hébergement et les repas sur place à la villa en location. Les repas au restaurant et les activités particulières étaient aux frais de chaque participante.

Punchée ! l’agence a payé au complet le voyage de ses employées, donc le billet d’avion, l’hébergement et les repas sur place à la villa en location. Photo courtoisie

Gonflée à bloc

Après une telle semaine énergisante, l’équipe de travail est revenue gonflée à bloc. « On a le cerveau en ébullition. Ce voyage-là nous a amené beaucoup de clarté. On revient avec une prise de hauteur sur ce qu’on doit faire cette année. On a nommé de grands chantiers incontournables qu’on doit faire », poursuit Marie-Pierre Roy, visiblement emballée.

Tout en rappelant le changement de modèle d’affaires opéré en 2025 par Punchée ! l’agence, anciennement ImageXpert, la patronne a mentionné que la semaine de travail en Martinique avait permis de se poser « de belles grandes questions » et d’avoir « de belles grandes réponses ».

La formule de semaine de travail-vacances au soleil devrait rester. « C’est une volonté de ma part. […] Je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas. Ça apporte vraiment de gros bénéfices. On a fait de grands constats qui nous permettent vraiment de voir comment l’avenir va se passer et encore mieux aller », conclut la femme d’affaires, qui préfère ne pas dévoiler les coûts de l’aventure martiniquaise.

Marie-Pierre Roy œuvre depuis 2005 dans l’entreprise fondée par son père Pierre et en est à la tête depuis 2017.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des judokas de Baie-Comeau se démarquent à la Coupe Gadbois

(PHOTOS) Mobilisation pour l’accès aux études supérieures à Forestville

Des rénovations qui coûtent plus cher que prévu à la MRC de Manicouagan 

Emplois vedettes

OFFRES D’EMPLOI

Lefebvre Industri-Al
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Des judokas de Baie-Comeau se démarquent à la Coupe Gadbois

Consulter la nouvelle

(PHOTOS) Mobilisation pour l’accès aux études supérieures à Forestville

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 21 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer