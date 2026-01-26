Baie-Comeau : l’audace artistique a été gagnante pour Cinoche

Malgré une légère baisse d’achalandage, la 37e édition du Festival international de films de Baie-Comeau, Cinoche, a rempli sa mission. Pour son président, François Trahan, l’événement confirme plus que jamais sa raison d’être : offrir un cinéma différent, accessible et rassembleur, tout en consolidant ses bases pour l’avenir.

Lors de la soirée de clôture, le 25 janvier, le bilan de l’achalandage s’établissait à 5 280 entrées au ciné-centre (à 14 h) et le comité organisateur estimait le chiffre final à près de 5 500, ce qui correspond à une diminution de plus 700 entrées comparativement à l’an dernier.

À ce nombre, s’ajoutent les 2 300 élèves de 14 écoles ayant pris part aux projections scolaires ainsi que les participations à différentes activités, portant ainsi le total des festivaliers à 8 420. En 2025, 9 306 participants avaient été enregistrés.

Selon le président du conseil d’administration, la comparaison avec l’édition précédente doit être nuancée. « 2025 a été une année exceptionnelle. On avait des films qui ont cartonné. On pense à La Petite et le Vieux ou Aznavour », a expliqué François Trahan.

Ce dernier précise que la programmation de 2026 s’inscrivait davantage dans l’esprit même d’un festival. « On est revenu dans l’ordre naturel des choses. L’idée d’un film de festival, c’est un film qui va être beaucoup plus personnel, qu’on ne verra pas dans une programmation normale, grand public. »

Cette édition a aussi été marquée par un appel accru au membership, tant avant que pendant le festival. Un levier important pour l’organisation, notamment dans le cadre des demandes de subvention.

Au-delà de l’aspect financier, Cinoche souhaite renforcer le dialogue avec ses spectateurs. « C’est aussi le fait qu’on veut être à l’écoute des gens, à l’écoute du public. On va envoyer des infolettres, on va aussi leur demander leur avis. »

Le président du conseil d’administration de Cinoche, François Trahan, est plus que satisfait de cette 37e édition. Photo Johannie Gaudreault

Un bilan positif

Sur le plan artistique, la diversité et la qualité de la programmation ont été largement saluées. François Trahan souligne qu’il n’y avait pas de consensus clair sur un film phare cette année. « Il y a peut-être 15 films qui ont été mentionnés dans les échanges entre les participants », dit-il.

À titre personnel, le président retient toutefois un moment fort. « Un film qui m’a particulièrement marqué, c’est le film des frères Lumières (Lumière l’aventure continue). » Il a été particulièrement touché par « les commentaires et réflexions de Thierry Frémaux », qualifiant l’œuvre de « bijou ».

M. Trahan souligne également la générosité des invités, l’augmentation de la participation au quiz night et la création de nouveaux partenariats culturels, dont la projection d’un court métrage de Catherine Arsenault à l’Ouvre-Boîte culturel.

Plus de 8 400 festivaliers ont participé à Cinoche cette année et plus de 70 étaient présents à la soirée de clôture, le 25 janvier. Photo Johannie Gaudreault

Miser sur l’avenir

Dans un contexte où plusieurs festivals culturels font face à des difficultés, François Trahan demeure optimiste. Cinoche envisage notamment l’embauche éventuelle d’une ressource à temps plein afin de soutenir le développement de l’événement.

Entièrement porté par des bénévoles, le festival repose sur un engagement considérable. Le président se dit d’ailleurs très fier du travail accompli.

Si la programmation de la prochaine édition n’est pas encore définie, les bases sont bien en place. « On a plein d’idées, il s’agit d’être capable de les concrétiser. » Une chose est certaine, conclut-il : « attendez-vous à une plus-value l’année prochaine. » La 38e édition se tiendra du 21 au 31 janvier 2027.

Alain Pinel, responsable de la programmation et du jury pour le festival Cinoche de Baie-Comeau, a reçu un prix spécial pour souligner son excellent travail. Photo Johannie Gaudreault

Les lauréats des Prix Outardes 2026

Le moment fort de la soirée de clôture a été la remise des Prix Outardes, récompensant les films et talents qui ont marqué cette édition.

Voici les récipiendaires :

Prix Radio-Canada ICI Côte-Nord pour le meilleur scénario : La Bugonia (Will Tracy et Jang Joon-Hwan)

Prix Grand Hôtel pour la meilleure direction photo : Heureux à jamais (Wataru Takahashi)

Prix Centre Manicouagan pour la meilleure bande sonore : Le Train (Alexander Macsween)

Prix Journal Le Manic pour la meilleure réalisation de film : Le Temps (François Delisle)

Prix Alcoa pour la meilleure interprète féminine : Renate Reinsve de Valeur sentimentale

Prix COGECO NousTV pour le meilleur interprète masculin : Ethan Hawke de Blue Moon

Prix TVA Est-du-Québec pour le meilleur film canadien : Le Train de Marie Brassard

Prix Ciné-Centre pour le meilleur film du festival selon le jury : Valeur sentimentale de Joachim Trier

Prix Hydro-Québec pour le coup de cœur du public — film québécois : On sera heureux de Léa Pool

Prix Ville de Baie-Comeau pour le coup de cœur du public : À bicyclette ! de Mathias Mlekuz

Prix Coup de cœur du jury : La venue de l’avenir de Cédric Klapisch