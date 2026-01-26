Des judokas de Baie-Comeau se démarquent à la Coupe Gadbois

Par Karianne Nepton-Philippe 11:58 AM - 26 janvier 2026
Temps de lecture :

Des judokas du Club de judo de Baie-Comeau ont participé au tournoi de développement de la Coupe Gadbois le 10 janvier à Repentigny.  Photo courtoisie

Treize judokas du Club de judo de Baie-Comeau ont participé au tournoi de développement de la Coupe Gadbois le 10 janvier à Repentigny. 

Alors qu’ils étaient les seuls représentants du club dans leurs catégories, Benoît Guérin-Dubé (U12) et Laurent Poulain (U14) ont terminé en deuxième place avec deux victoires et une défaite. 

Dans le U16 masculin, sept jeunes ont défendu les couleurs du club. Yani Ferchouli (-38kg), Olivier Poulain (-42kg), Shilo Toho (-66kg) et Vincent Trotier (+73kg) ont vu leur parcours s’arrêter en raison de deux défaites.

Du côté des –55kg, Cadel Talbot est arrivé en troisième place et Raphaël Massé en 9e place.

Chez les filles U16 –44 kg, Zoé Deschênes termine avec 3D. 

Ensuite, Charlotte Roberge-Poitras combattait dans deux catégories, soit les U18 où elle a remporté la médaille d’or, et chez les U21/senior où elle a terminé 7e.

Machiel Talbot est arrivée en 5e place chez les U21/senior -73kg. 

Finalement, deux vétérantes ont aussi combattu lors du tournoi, soit Réjeanne Lepage et Julie Poitras, qui a remporté la première place chez les vétérantes.

Compétition régionale

Avant les Fêtes, une autre compétition régionale s’est tenue à Repentigny.

Les médaillés de Repentigny sont :

– Benoît Guérin-Dubé U12 : médaille de bronze

– Jules Séguin U12 : médaille d’argent

– Zack Desbiens u14 : médaille d’argent

– Zoé Deschênes U16 : médaille de bronze

– Sara Soucy U16 : médaille d’or

– Cadel Talbot U16 : médaille de bronze

– Vincent Trotier U16 : médaille de bonze

– Charlotte Roberge-Poitras U18 : médaille de bronze

– Machiel Talbot, U21/Senior : médaille de bronze

– Samuel Roberge-Poitras U21/senior : médaille de bronze

– Vincent Roberge-Poitras U21/senior : médaille d’or

