Des rénovations qui coûtent plus cher que prévu à la MRC de Manicouagan 

La MRC de Manicouagan a vu la facture augmenter à quelques reprises pour ses travaux de rénovation dans ses édifices des 768 et 790, rue Bossé. À ce jour, ceux-ci coûtent 90 375 $ plus cher que prévu.

Le budget initial était de 1 308 564 $.

La MRC a entrepris la rénovation de l’étage 790, rue Bossé, pour aménager des bureaux. De plus, toutes les ouvertures, soit fenêtres et portes, devaient être changées dans les édifices, tout comme le système de ventilation.

Comme plusieurs travaux sont d’importance, des imprévus se sont ajoutés, a-t-on appris lors de la séance du conseil des maires du 21 janvier.

Il y a, entre autres, l’ajout de retombées dans certains locaux, le diagnostic d’une unité de ventilation, le remplacement de diffuseurs et la réfection du drain de la panne d’humidification d’une unité de ventilation.

Le déplacement d’un câble, la modification de l’éclairage dans la cage d’escalier et l’ajout d’un circuit pour un chauffe-eau sont aussi additionnés dans la facture.

Ce montant supplémentaire inclut aussi les frais additionnels prévus pour les honoraires professionnels.

Le total du dépassement des coûts sera puisé dans les surplus accumulés de la MRC et du TNO.