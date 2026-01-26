Fonds d’initiatives nordiques et Société du Plan Nord : voici les projets dans la Manicouagan 

Des investissements ont été annoncés vendredi par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, sur la Côte-Nord, provenant de deux enveloppes budgétaires. Plusieurs se trouvent dans la Manicouagan, sur le territoire du comté du député Yves Montigny, René-Lévesque.

Tout d’abord, il y a l’enveloppe d’opportunités de la Société du Plan Nord, qui permet d’aider 11 projets sur l’ensemble de la Côte-Nord, pour un soutien total de 9,1 millions de dollars.

Ensuite, 37 initiatives issues de la région de la Côte-Nord obtiendront un soutien financier de plus de 4,9 millions de dollars du Fonds d’initiatives nordiques, encore une fois de la part de la Société Plan Nord.

Enveloppe d’opportunités

Voici les six projets sélectionnés dans la Manicouagan :

– Entreprise Lefebvre Industri-AL a augmenté son espace d’entreposage et fera l’acquisition d’équipements. L’ajout de la technologie RAME leur permettra de recycler tous les types de résidus d’aluminium provenant d’aluminerie primaire. (300 000 $)

– Granijem Inc., de Baie-Comeau, a acquis un nouveau centre d’usinage à contrôle numérique et intégrera des équipements pour automatiser certains procédés, afin de rendre la production sécuritaire et performante. (211 410 $)

– Les Habitations Manicouagan construisent un bâtiment de 56 logements abordables à Baie-Comeau. Ils seront attribués à des personnes seules et à des familles à revenu modeste. (4 800 000 $)

– La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau construit un entrepôt multicargo afin d’augmenter les capacités d’entreposage du port. (1 250 000 $)

– Le Centre d’expérimentation et de développement en forêt boréale (CEDFOB) de Baie-Comeau réalisera un projet de recherche pour développer l’apiculture en milieu nordique. (250 386 $)

– La Station Uapishka modernise son auberge et ajoutera une aile pour employés, améliorant l’expérience client et le tourisme durable à Manicouagan, tout en valorisant la culture innue. (694 500 $)

Fonds d’investissements nordiques

Voici les projets retenus dans la circonscription de René-Levesque et le montant octroyé :

– Le Dépannage de l’Anse mettra en place un projet pilote pour la récupération et le traitement des textiles dans l’ensemble des municipalités de la MRC de Manicouagan. (91 686 $)

– La Corporation de gestion du port de Baie-Comeau renforcera son ancrage dans le milieu, son offre d’activités et ses stratégies de communication afin de s’inscrire comme destination récréotouristique et d’accroître ses retombées économiques dans la région. (100 000 $)

– Le Conseil des Innus de Pessamit effectuera les étapes préalables à l’élaboration d’une nouvelle offre touristique au site de Papinachois. (44 194 $)

– Le Conseil des Innus de Pessamit fera appel à des services d’ingénierie, d’architecture et de design intérieur pour préparer la construction d’une Maison de la culture et d’un site de rassemblement culturel extérieur. (100 000 $)

– Le Cégep de Baie-Comeau créera un parcours d’apprentissage en ligne sur la valorisation et la cueillette des produits forestiers non ligneux afin de sensibiliser, d’éduquer et de former la main-d’œuvre issue des communautés de la Côte-Nord. (100 000 $)

– La Municipalité de Chute-aux-Outardes réalisera des travaux afin d’optimiser sa salle socioculturelle par l’ajout d’une cuisine, l’aménagement de l’espace pour la tenue d’événements et l’élaboration d’une offre de services pour les motoneigistes. (87 354 $)

– L’organisme Grimper la Côte mettra en place un centre d’escalade pour les citoyens de la MRC de Manicouagan. (100 000 $)

– Réussite Accomplissement Persévérance (RAP) Côte-Nord réalisera un projet pilote pour aider les employeurs à adopter des pratiques pour aider leurs employés étudiants à obtenir un diplôme ou une qualification. (100 000 $)

– Innovation et développement (ID) Manicouagan embauchera un agent de développement touristique qui sera responsable du développement des municipalités périphériques de la MRC Manicouagan. (100 000 $) Le Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan achètera une cuisine modulaire industrielle pour son service de popote roulante. (500 000 $)

– Le Repère Manicouagan de Baie-Comeau rénovera le Pavillon Marie-Guyard afin de permettre le développement de nouveaux services, dont un projet-pilote de soutien aux familles. (77 615 $)

– La Société du port ferroviaire de Baie-Comeau (SOPOR) évaluera le potentiel de marché afin de répondre à une éventuelle hausse du transport de marchandises et de déterminer la rentabilité des installations nécessaires pour répondre à la demande. (28 883 $)

– La Municipalité du village de Godbout procédera à des travaux de rénovation sur le pont au-dessus de la petite rivière Godbout pour favoriser le développement du secteur et l’accès à ce dernier par les résidents et les visiteurs. (100 000 $)

– La Municipalité du village de Godbout procédera à des travaux d’amélioration et de sécurisation de la rampe de mise à l’eau donnant accès au fleuve Saint-Laurent à ses citoyens et à ses visiteurs. (100 000 $)

