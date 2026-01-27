Baie-Comeau : la Classique Devost amasse près de 4 200 $ pour les soins de santé

La troisième édition du tournoi de golf hivernal sur simulateurs, tenue le 24 janvier à Baie-Comeau, a rassemblé joueurs, bénévoles et partenaires autour d’une cause commune : l’amélioration des soins de santé dans la région.

Baie-Comeau a été le théâtre d’une mobilisation remarquable à l’occasion de l’édition 2026 de la Classique Devost.

Présenté au Club de golf de Baie-Comeau, le tournoi de golf hivernal sur simulateurs a permis de réunir 48 participants et près d’une dizaine de bénévoles, tout en amassant près de 4 200 $ au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM).

« Le Club de golf de Baie-Comeau, partenaire essentiel et principal de l’événement, a joué un rôle clé dans la réussite de cette journée, offrant un cadre accueillant et un soutien logistique indispensable au bon déroulement du tournoi », affirme la directrice générale de la Fondation SSSM, Chantal Asselin, par voie de communiqué.

Cette troisième édition revêtait une signification particulière, alors que l’événement portait officiellement, pour la première fois, le nom de Classique Devost.

Cette appellation rend hommage à Alexis et Samuel Devost, deux jeunes frères dont l’implication soutenue et la générosité ont contribué à la croissance de l’initiative au fil des ans. « Leur engagement, leur générosité et leur implication active témoignent d’un profond désir de contribuer à l’amélioration des soins de santé ici, dans la Manicouagan », témoigne Mme Asselin.

La direction de la Fondation SSSM a également tenu à saluer la contribution des bénévoles Elsy, Claire, Brigitte, Rachel et Pierre, dont la disponibilité, l’énergie et la bonne humeur ont facilité l’organisation et la logistique de l’événement.

« La Classique Devost est un bel exemple de ce que la solidarité et l’engagement de notre communauté peuvent accomplir. Voir de jeunes adultes comme Alexis et Samuel s’impliquer avec autant de cœur est profondément inspirant. Grâce aux participants, aux bénévoles et à tous ceux qui soutiennent l’événement, nous pouvons continuer à améliorer concrètement les soins de santé dans notre région », souligne Chantal Asselin.

Par cette nouvelle réussite, la Classique Devost 2026 confirme l’importance des initiatives locales et de la mobilisation régionale pour soutenir des projets ayant un impact direct et durable sur la qualité des soins offerts à la population de la Manicouagan.