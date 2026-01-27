Baie-Comeau : la Classique Devost amasse près de 4 200 $ pour les soins de santé

Par Johannie Gaudreault 2:15 PM - 27 janvier 2026
Temps de lecture :

De gauche à droite, on retrouve Brigitte Guy, Rachel Côté, Alexis Devost, Chantal Asselin, Samuel Devost, Elsy Burgess, Claire Tremblay et Michael Leduc. Photo courtoisie

La troisième édition du tournoi de golf hivernal sur simulateurs, tenue le 24 janvier à Baie-Comeau, a rassemblé joueurs, bénévoles et partenaires autour d’une cause commune : l’amélioration des soins de santé dans la région.

Baie-Comeau a été le théâtre d’une mobilisation remarquable à l’occasion de l’édition 2026 de la Classique Devost.

Présenté au Club de golf de Baie-Comeau, le tournoi de golf hivernal sur simulateurs a permis de réunir 48 participants et près d’une dizaine de bénévoles, tout en amassant près de 4 200 $ au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM).

« Le Club de golf de Baie-Comeau, partenaire essentiel et principal de l’événement, a joué un rôle clé dans la réussite de cette journée, offrant un cadre accueillant et un soutien logistique indispensable au bon déroulement du tournoi », affirme la directrice générale de la Fondation SSSM, Chantal Asselin, par voie de communiqué.

Cette troisième édition revêtait une signification particulière, alors que l’événement portait officiellement, pour la première fois, le nom de Classique Devost.

Cette appellation rend hommage à Alexis et Samuel Devost, deux jeunes frères dont l’implication soutenue et la générosité ont contribué à la croissance de l’initiative au fil des ans. « Leur engagement, leur générosité et leur implication active témoignent d’un profond désir de contribuer à l’amélioration des soins de santé ici, dans la Manicouagan », témoigne Mme Asselin.

La direction de la Fondation SSSM a également tenu à saluer la contribution des bénévoles Elsy, Claire, Brigitte, Rachel et Pierre, dont la disponibilité, l’énergie et la bonne humeur ont facilité l’organisation et la logistique de l’événement.

« La Classique Devost est un bel exemple de ce que la solidarité et l’engagement de notre communauté peuvent accomplir. Voir de jeunes adultes comme Alexis et Samuel s’impliquer avec autant de cœur est profondément inspirant. Grâce aux participants, aux bénévoles et à tous ceux qui soutiennent l’événement, nous pouvons continuer à améliorer concrètement les soins de santé dans notre région », souligne Chantal Asselin.

Par cette nouvelle réussite, la Classique Devost 2026 confirme l’importance des initiatives locales et de la mobilisation régionale pour soutenir des projets ayant un impact direct et durable sur la qualité des soins offerts à la population de la Manicouagan.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Les efforts de la Baie-Comoise Louane Aubin récompensés

Six élèves de Baie-Comeau accèdent à la Finale régionale de l’Expo-sciences

Crise forestière : après Arbec et Outardes, Boisaco tient bon

Lire également

Les efforts de la Baie-Comoise Louane Aubin récompensés

Consulter la nouvelle

Six élèves de Baie-Comeau accèdent à la Finale régionale de l’Expo-sciences

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 28 janvier 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer