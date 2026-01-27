Grains de soleil bonifie son offre de plein air à Pointe-aux-Outardes

Grains de soleil Côte-Nord bonifie son service de halte-garderie communautaire 100 % plein air à Pointe-aux-Outardes depuis quelques mois en l’offrant deux journées par semaine plutôt que deux demi-journées.

La halte-garderie 100 % plein air existe depuis trois ans. Elle reçoit des enfants de 24 mois et plus. Pour répondre aux besoins exprimés par les parents, Grains de soleil est parvenu à rehausser son offre de services grâce à une aide financière de 9 333 $ provenant du programme de soutien aux projets structurants d’Innovation et Développement Manicouagan.

La somme lui a permis de modifier la tente prospecteur, déjà en place depuis le début de l’aventure plein air, afin de permettre le passage à des journées complètes, ce qui n’était pas possible auparavant en hiver avec les jeunes enfants.

« On a isolé le plancher. On a renforci les côtés de la toile. On a acheté un poêle à bois. Il y a un petit poêle à bois dans la tente pour se permettre maintenant d’offrir des journées complètes avec des siestes qui se déroulent à l’intérieur de la tente », mentionne Catheline Boucher, directrice de Grains de soleil Côte-Nord.

Aussi, des matelas et des sacs de couchage ont été achetés, tout comme une chaufferette plus puissante. Fait à noter, les fonds ont aussi permis l’acquisition de paires de mitaines de rechange et de bottes en néoprène pour la pluie.

« On a acheté du matériel pour se permettre de garder les enfants dehors une journée complète, un huit heures dehors le plus possible », résume Mme Boucher.

La halte-garderie plein air de Pointe-aux-Outardes permet aux enfants de faire des activités différentes d’une halte-garderie régulière, entre autres grâce à une aire de feu et des outils pour travailler le bois. Photo courtoisie

Par grands froids

Le service de halte-garderie a beau se décrire comme 100 % plein air, il respecte tout de même les normes de l’Association canadienne de pédiatrie concernant la température minimale.

Ainsi, quand le mercure descend à -28 degrés Celsius et moins en incluant le refroidissement, les enfants ne vont pas dehors.

« Je dirais qu’en janvier et en février, il y a quelques journées où on n’offre pas le service à l’extérieur à cause du – 28 et moins, mais en dehors de ça, on est dehors », assure Mme Boucher.

Les grosses pluies battantes d’automne n’ont généralement pas d’emprise sur les petits et leurs éducatrices. « On collationne, on mange, on fait les contes dehors. Quand ce n’est pas dehors, parfois, on fait une pause dans la tente prospecteur, mais tout se passe dans les sentiers et dans la tente prospecteur. »

Grains de soleil Côte-Nord voit de nombreux avantages à la formule plein air. Les enfants sont plus faciles à encadrer, plus apaisés et moins stressés. Ils sont également plus aptes à la conciliation et l’apprentissage de la socialisation.

« Nous y travaillons les mêmes axes de développement qu’en halte-garderie (motricité fine et globale, socialisation, langage, éveil à la lecture, etc.), mais le contexte et le milieu de vie est différent et est en lui-même un milieu de vie écologiquement et humainement consolidant voir édifiant », conclut Catheline Boucher.