Grains de soleil bonifie son offre de plein air à Pointe-aux-Outardes
La halte-garderie communautaire 100 % plein air de Grains de soleil Côte-Nord est offerte à Pointe-aux-Outardes depuis trois ans, mais depuis quelques mois seulement sur une base de deux journées complètes par semaine. Photo courtoisie
Grains de soleil Côte-Nord bonifie son service de halte-garderie communautaire 100 % plein air à Pointe-aux-Outardes depuis quelques mois en l’offrant deux journées par semaine plutôt que deux demi-journées.
La halte-garderie 100 % plein air existe depuis trois ans. Elle reçoit des enfants de 24 mois et plus. Pour répondre aux besoins exprimés par les parents, Grains de soleil est parvenu à rehausser son offre de services grâce à une aide financière de 9 333 $ provenant du programme de soutien aux projets structurants d’Innovation et Développement Manicouagan.
La somme lui a permis de modifier la tente prospecteur, déjà en place depuis le début de l’aventure plein air, afin de permettre le passage à des journées complètes, ce qui n’était pas possible auparavant en hiver avec les jeunes enfants.
« On a isolé le plancher. On a renforci les côtés de la toile. On a acheté un poêle à bois. Il y a un petit poêle à bois dans la tente pour se permettre maintenant d’offrir des journées complètes avec des siestes qui se déroulent à l’intérieur de la tente », mentionne Catheline Boucher, directrice de Grains de soleil Côte-Nord.
Aussi, des matelas et des sacs de couchage ont été achetés, tout comme une chaufferette plus puissante. Fait à noter, les fonds ont aussi permis l’acquisition de paires de mitaines de rechange et de bottes en néoprène pour la pluie.
« On a acheté du matériel pour se permettre de garder les enfants dehors une journée complète, un huit heures dehors le plus possible », résume Mme Boucher.
Par grands froids
Le service de halte-garderie a beau se décrire comme 100 % plein air, il respecte tout de même les normes de l’Association canadienne de pédiatrie concernant la température minimale.
Ainsi, quand le mercure descend à -28 degrés Celsius et moins en incluant le refroidissement, les enfants ne vont pas dehors.
« Je dirais qu’en janvier et en février, il y a quelques journées où on n’offre pas le service à l’extérieur à cause du – 28 et moins, mais en dehors de ça, on est dehors », assure Mme Boucher.
Les grosses pluies battantes d’automne n’ont généralement pas d’emprise sur les petits et leurs éducatrices. « On collationne, on mange, on fait les contes dehors. Quand ce n’est pas dehors, parfois, on fait une pause dans la tente prospecteur, mais tout se passe dans les sentiers et dans la tente prospecteur. »
Grains de soleil Côte-Nord voit de nombreux avantages à la formule plein air. Les enfants sont plus faciles à encadrer, plus apaisés et moins stressés. Ils sont également plus aptes à la conciliation et l’apprentissage de la socialisation.
« Nous y travaillons les mêmes axes de développement qu’en halte-garderie (motricité fine et globale, socialisation, langage, éveil à la lecture, etc.), mais le contexte et le milieu de vie est différent et est en lui-même un milieu de vie écologiquement et humainement consolidant voir édifiant », conclut Catheline Boucher.