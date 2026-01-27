Les efforts de la Baie-Comoise Louane Aubin récompensés

La golfeuse baie-comoise Louane Aubin a vu ses efforts récompensés par le Programme de bourses Golf Québec et la Fondation Aléo. Celle qui a de grandes ambitions pour le golf a reçu une bourse de 2 000 $.

« Tous les efforts que j’ai mis, à voyager, ne sont pas mis de côté », lance la jeune golfeuse de 17 ans.

« Tous les efforts à m’entraîner sont récompensés et ça fait du bien. Je ne fais pas ça pour l’être, mais ça fait du bien de recevoir de genre de récompense », poursuit-elle.

Cette bourse a pour but d’encourager les jeunes à continuer et à performer dans leur sport.

Louane Aubin la reçoit principalement pour sa 3e place à l’Invitation junior Graham Cook, à Bromont, en août 2025. « Dans ce tournoi, après la première ronde, j’étais la leader du tournoi, j’étais première. Mais, après ma deuxième ronde, je n’ai pas eu celle que je voulais », raconte-t-elle.

« J’ai quand même aimé mon expérience. C’était la première fois que j’étais dans le groupe de leaders, ce qui a été très important pour moi. Ça m’a permis de voir comment gérer mon stress », indique la Baie-Comoise.

Le sport dans le sang

Ça fait déjà sept ans que Louanne a découvert la passion du golf. Elle a toujours été très sportive ; natation, escalade de compétition, boxe, danse, pour ne nommer que ces disciplines.

« J’ai déménagé à Sept-Îles, j’y étais environ quatre ans. Je faisais beaucoup de sport en général. Mais, d’un coup, c’était moins accessible vu que j’étais plus éloignée de la ville. Sauf qu’il y avait le club de golf tout près de chez moi », partage-t-elle.

L’essayer, c’est l’adopter et c’est vrai dans son cas. Elle est rapidement tombée amoureuse de ce sport, pour lequel elle a de grandes ambitions.

« Je veux vraiment pousser ça plus loin. J’aimerais aller à l’université aux États-Unis, à la NCAA. Mon plus grand rêve, c’est de rentrer sur la PGA, mais on va commencer une étape à la fois, avec d’abord l’université », lance la jeune golfeuse qui a soif d’ambition.

La recherche constante de l’amélioration est l’élément principal qui l’attire au golf. « Tu ne peux jamais être parfait et tu peux toujours aller plus loin. »

Louane Aubin étudie en Sciences humaines au Cégep Champlain – St Lawrence et elle souhaite devenir avocate en droit criminel.

Louane Aubin, de Baie-Comeau, est une passionnée de golf. Photo courtoisie

Un total de 75 000 $ en bourses

La remise des bourses s’est tenue le 18 janvier à la Maison du Loisir et du Sport, à Montréal. Au total, 30 étudiants-athlètes de golf ont reçu 75 000 $ en bourses et en services lors de cette 12e édition du programme, rendue possible grâce à la générosité de Claude Chagnon, de la Fondation Roland-Beaulieu et du Fonds Patrick Rhéaume.

Mis sur pied il y a plus d’une décennie par Golf Québec et la Fondation Aléo, le Programme de bourses Golf Québec x Fondation Aléo vise à appuyer la relève en golf tout en sensibilisant les jeunes à l’importance de la réussite scolaire en parallèle de leur développement sportif.

Depuis sa création, près de 350 golfeurs et golfeuses ont bénéficié de ce programme, ainsi que des services d’accompagnement offerts à vie par la Fondation Aléo.

Avec Johannie Gaudreault