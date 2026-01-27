Les Habitations Manicouagan : 180 personnes en attente, 56 logements disponibles

La construction des 56 logements abordables avance et l’organisme Les Habitations Manicouagan, derrière ce projet, entamera bientôt les démarches de sélection des personnes et des familles. À présent, plus de 180 personnes espèrent obtenir une place.

« Depuis l’an dernier, 180 personnes se sont inscrites sur la liste », fait savoir le président des Habitations Manicouagan, Michel Savard.

Dès février, l’organisme contactera les personnes inscrites afin de savoir si elles sont toujours intéressées à déménager dans une de ces unités de logement. « Il y en a qui ont peut-être eu un changement dans leur situation financière », mentionne-t-il.

Comité de sélection

« Comme pour tout autre projet, on a un système de pointage. On a un comité de sélection et ça va demander un énorme travail », ajoute-t-il.

Toutefois, M. Savard indique que les gens peuvent encore faire une demande pour avoir accès à un logement social.

Rappelons que le projet de 56 logements, situé sur la rue Maurice-Parent dans le quartier Monseigneur-Bélanger, se divise en 11 unités de 4 1/2 et 45 unités 3 1/2, dont une qui est adaptée pour des besoins spécifiques.

Trois autres logements sont aussi adaptables, selon la demande.

Léger délai

Pour des raisons de travaux pour bien compacter le sol, la livraison du projet prend un peu de retard.

« Le chantier se déroule très bien avec l’entrepreneur. Il y a toutefois un léger retard pour une livraison qui était prévue en juillet 2027, qui va probablement aller à la fin août ou au début septembre », informe Michel Savard.