Six élèves de Baie-Comeau accèdent à la Finale régionale de l’Expo-sciences

Six élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) ont décroché leur billet pour la Finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec à l’issue du volet local de la compétition.

Les élèves qualifiés sont à l’origine de quatre projets qui se sont démarqués parmi ceux présentés le 26 janvier à la bibliothèque de l’établissement.

L’événement a rassemblé près de 80 personnes en soirée et a permis de mettre en valeur le travail de 26 élèves de première, deuxième et quatrième secondaire.

Regroupés en 17 équipes, les participants ont exposé le résultat de leurs recherches et de leur démarche de vulgarisation scientifique sur une grande diversité de thèmes, allant des changements climatiques à l’histoire du téléphone, en passant par les dinosaures, les maladies incurables, l’électricité, les avions, les cellules du corps humain, les coraux ou encore la classification des êtres vivants.

À la suite des délibérations du jury composé de 13 membres, William Caron, pour son projet Systématiquement systématique – La classification des êtres vivants, Anaëlle Charland et Daphnée Gagnon avec Les avions, Lenka Bouchard et Emy Boudreau pour L’histoire du téléphone, ainsi que Mia Blanchet avec Les changements climatiques, ont été sélectionnés pour représenter l’école à l’étape suivante.

La Finale régionale de l’Expo-sciences se tiendra les 20 et 21 mars à l’école secondaire Serge-Bouchard. Cette étape réunira également des finalistes de l’école Mgr-Scheffer de Blanc-Sablon et du Centre éducatif L’Abri de Port-Cartier, de même que des élèves de Sept-Îles, dont les écoles restent à confirmer.

Les meilleurs projets accéderont ensuite à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, Finale québécoise, prévue du 17 au 19 avril à l’Université Laval. La Finale pancanadienne aura quant à elle lieu à Edmonton, en Alberta, du 25 au 30 mai.

Avant l’annonce officielle des gagnants par le président du jury, Mario Lavoie, l’enseignant responsable de l’Expo-sciences à l’ESSB, Frédéric Bénichou, a tenu à souligner l’engagement soutenu des élèves devant les nombreux parents présents.

« Certains préparaient cette présentation depuis quatre mois », a-t-il mentionné en les félicitant. Il a également rappelé l’ampleur de la journée, qui comprenait en après-midi la visite de près de 300 élèves du primaire des écoles Bois-du-Nord, Trudel, Mgr-Bélanger et St-Cœur-de-Marie, ainsi que celle de plusieurs dizaines d’élèves de l’ESSB.

Afin de reconnaître le travail de l’ensemble des participants, chaque élève a reçu une paire de billets pour une partie du Drakkar, offerte par le Centre de services scolaire de l’Estuaire, de même qu’un prix remis par l’école, sous forme de vêtement, d’accessoire à l’effigie de l’ESSB ou d’un chèque-cadeau à la Librairie A à Z.

Les élèves classés aux quatre premières positions ont également obtenu divers prix, dont un abonnement à la revue Curium, des laissez-passer familiaux pour le Musée de la Civilisation de Québec ou le Centre des sciences de Montréal, ainsi que des accès au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes ou chez Attitude Nordique, en plus d’un ensemble d’objets promotionnels du Centre de services scolaire de l’Estuaire.