Une murale signée par les finissants de l’école Boisvert de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 11:48 AM - 27 janvier 2026
Temps de lecture :

Des élèves de l’école Boisvert laissent leur empreinte artistique dans la cour de leur établissement. Photo CSS de l’Estuaire

Une œuvre d’art collective, conçue par 27 élèves finissants de l’école Boisvert, est désormais bien en vue dans la cour de l’établissement.

La murale rassemble des armoiries personnalisées créées par les jeunes et transformées en une installation publique durable, accessible à toute la communauté scolaire et au voisinage. Il s’agit d’un projet artistique axé sur l’exploration de soi.

Réalisé à l’automne dernier, le projet s’inscrivait dans le cadre du programme Les 6 ACTIFS (Ambition, Création, Talent, Implication, Fierté et Santé) auquel participent les élèves de sixième année ne faisant pas partie du programme d’enseignement intensif.

Encadrés par leur enseignante, Marie-Ève Duclos, les jeunes ont d’abord pris part, au début du mois d’octobre, à un atelier en arts visuels visant à favoriser la réflexion personnelle. Cette démarche les a amenés à identifier leurs forces et leurs champs d’intérêt afin de concevoir des armoiries illustrant leur personnalité.

À partir de ces créations individuelles, l’artiste baie-comois Jérôme Tarley a accompagné les élèves dans la réalisation d’une murale collective. Complétée en novembre, l’œuvre a été protégée par un vernis afin de résister aux intempéries, puis installée de façon permanente dans la cour de l’école. Elle peut désormais être admirée par les élèves, le personnel scolaire, les parents et les résidents du quartier.

Mis sur pied à l’automne 2022, le programme Les 6 ACTIFS regroupe les élèves de sixième année de l’école Boisvert qui participent, tous les huit jours du calendrier scolaire, à une activité en après-midi.

La programmation annuelle comprend un éventail d’activités sportives, culturelles et communautaires. Parmi celles-ci figurent notamment des initiations au golf, au curling et au kung-fu, des projets artistiques, des actions de bénévolat auprès d’aînés en perte d’autonomie, l’organisation d’une maison hantée à l’Halloween, des activités de jeux de société ainsi qu’une initiation à la robotique.

Le programme permet d’aborder, de façon concrète et différente, des notions liées à plusieurs matières scolaires tout en favorisant le dépassement de soi, le sentiment d’appartenance et les valeurs d’harmonie, d’entraide et de persévérance.

Le projet de murale a également bénéficié du soutien du programme Hémisphères, un réseau d’écoles culturelles primaires et secondaires déployé à travers le Québec.

Lancé en 2016 par Culture pour tous en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, Hémisphères vise à intégrer les arts et la culture au cœur de l’enseignement et de la vie scolaire grâce à une approche interdisciplinaire.

Au quotidien, le programme s’appuie sur l’accompagnement de conseillers culturels issus du milieu artistique et de la médiation culturelle. Ceux-ci soutiennent les équipes-écoles dans l’intégration de la culture à l’ensemble des matières et dans le développement d’activités tout au long de l’année, en plus de favoriser les liens avec les artistes et organismes régionaux.

Un soutien financier, des formations ainsi que des occasions d’échanges et de réseautage font également partie de l’offre.

Le projet a pu voir le jour grâce à l’implication de plusieurs collaborateurs, dont Éric Gagnon, de Culture Côte-Nord, conseiller culturel pour l’école Boisvert, ainsi que Marie-Ève Dufour, enseignante en orthopédagogie, Nilka Brochu, enseignante retraitée impliquée bénévolement, et Mélanie Lapointe, éducatrice.

Tous ont épaulé l’enseignante Marie-Ève Duclos dans la réalisation de cette initiative artistique et éducative.

